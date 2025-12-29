Milano Cortina, 'Fantasia Italiana' di Dardust è la colonna sonora ufficiale

È Dardust a firmare 'Fantasia Italiana', la colonna sonora ufficiale dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Pianista e produttore musicale tra i più premiati e influenti della sua generazione, Dario Faini, in arte Dardust, ha realizzato un brano che rispecchia lo Spirito Italiano e contemporaneo di Milano Cortina 2026, unendo tradizione e contemporaneità. Dardust ha già portato la sua musica su palcoscenici di rilievo internazionale, dal Super Bowl all'NBA All Star Game, fino alle collaborazioni e alle esibizioni dal vivo accanto a Stromae, Lana Del Rey e Dua Lipa. Anche nella collaborazione con Milano Cortina 2026 è rimasto fedele al suo stile, creando atmosfere non convenzionali, in un equilibrio che gioca tra le melodie del pianoforte e quelle tipiche della musica elettronica. "Fantasia Italiana" si ispira ai territori iconici che ospiteranno i Giochi Olimpici Invernali, da Milano a Cortina. Gli ambienti sonori della città e delle montagne vengono tradotti in una rapsodia contemporanea. Il risultato è un brano in cui emergono omaggi alla tradizione musicale italiana: da Morricone a Moroder, dall'energia della pizzica salentina alla coralità alpina, fino a evocare l'eredità di Rossini e Verdi. "Lavorare sull'Inno è stata una responsabilità enorme: toccare un simbolo così potente significa entrare in un luogo sacro di memoria collettiva. Ho voluto rispettarne la forza, aggiornando però il suono con una luce contemporanea. Il mio obiettivo era lasciare un'emozione duratura, una nota che, tra dieci anni, riporti alla mente una partenza, una vittoria, un applauso", ha dichiarato Dardust. L'annuncio della colonna sonora ufficiale si inserisce nel cammino verso Milano Cortina 2026, un evento che unisce sport, cultura e creatività in un progetto di respiro internazionale.