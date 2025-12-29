Biathlon: eseguita autopsia su Sivert Bakken, morto in hotel a Passo Lavazè

È stata effettuata l'autopsia sul corpo di Sivert Guttorm Bakken, il biatleta norvegese di 27 anni trovato senza vita il 23 dicembre in un hotel di Passo Lavazè, in Trentino. Bakken era in ritiro pre-olimpico con la Nazionale. Gli esami autoptici, effettuati all'ospedale Santa Chiara di Trento su ordine della procura che ha aperto un fascicolo per ora senza indagati, forniranno dunque gli elementi per stabilire le cause del decesso. Bakken sarebbe morto nel sonno e indossava una maschera ipossica che la magistratura ha sequestrato. Il legale della famiglia del biatleta ha diffuso una nota con la quale precisa che "non ci sono elementi per ipotizzare illeciti".