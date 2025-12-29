Ginnastica, Sofia Raffaeli regina azzurra del 2025

Le due nuove compagne di strada, una più societaria - anche se in rampa di lancio pure in Nazionale - l'altra in maglia azzurra, sono state due dei tanti volti nuovi del 2025. Il 2009 di San Severino Marche ha vinto un paio di bronzi (cerchio e clavette) in Trentino, e sarebbe stata la sorpresa della "Montagna dei Campioni" se l'abruzzese Enrica Paolini, dell'Armonia d'Abruzzo, non avesse fatto addirittura meglio, conquistando tre terzi posti, nel completo, a palla e nastro, Entrambe faranno scintille d'oro e d'argento, dividendosi la posta del "Julieta Shishmanova", il Gran Premio di Burgas, in Bulgaria. Il botto di Dragas, in senso positivo, è stato ancora più fragoroso. La diciottenne di San Daniele del Friuli - a parte le uscite promettenti a Thiais in Francia e in Transilvania, nonché i due "titoloni" (clavette e nastro) e i tre argenti (uno nel Completo) folgaretani - è arrivato alla consacrazione internazionale aggiudicandosi l'oro al nastro a Milano, nella finalissima del Circuito FIG, sull'inno carioca di "Cria" di Ivete Sangalo. Un acuto seguito, nello stesso attrezzo, all'argento dell'European Cup (con bis alle clavette e il bronzo al cerchio) e al terzo posto in Coppa, sempre a Baku, come alla palla del Forum meneghino. Sei podi che hanno proiettato la ginnasta allenata dalla madre Spela Alenka Mohar, tra le stelle planetarie della disciplina. E a certificarlo va annoverata pure la quinta piazza nel concorso generale di Tallinn, immediatamente dietro le quattro reginette: Darja, Sofi, Stili e Tasija. È anche grazie all'apporto dell'agente friulano e di Alice Taglietti che la scuola di ritmica italiana si aggiudica l'oro nel Team Ranking continentale. La Fgi si laurea campione d'Europa sulle rive del Baltico e il merito, oltre che delle individualiste, è pure della squadra. Dopo l'addio a Emanuela Maccarani, a fine marzo, e il ritiro di Martina Centofanti e Daniela Mogurean, l'Accademia di Desio riparte dalla nuova capitana, Laura Paris, che, assieme alle colleghe dell'Aeronautica Militare - Serena Ottaviani, Alexandra Naclerio e Giulia Segatori - e alle viareggine Chiara Badii e Sofia Sicignano, sale anche sul gradino più basso del podio estone con i 5 cerchi di "Saltarello", brano composto da Enrico Melozzi. Nella stessa routine, con Laura Golfarelli al posto del bronzo olimpico di Rho, era già risuonato Mameli, alla seconda edizione dell'European Cup. Inno poi riproposto pure in casa, in un Assago sold out e in diretta televisiva su La7, con Lorjen D'Ambrogio all'esordio nel sestetto di Mariela Pashalieva e Valeria Carnali. All'allenatrice bulgara vanno attribuiti anche l'argento nel cross battles e il bronzo azero nel misto rock and roll "Trouble/Tutti frutti" di Elvis Presley, per un totale di cinque medaglie d'Insieme ottenute in appena cinque mesi di gestione. Pashalieva lascerà la Nazionale a fine settembre, per ragioni familiari, e dopo un Mondiale storto, a Rio de Janeiro, dove il gruppo azzurro chiude al 15° posto all around, fuori da entrambe le finali di specialità. Era dal 1967, anno di partenza della rassegna FIG, che l'Italia non era mai andata oltre la dodicesima piazza, datata 1969, a Varna, in Bulgaria, unica volta fuori dalle migliori 10. Al rientro in palestra il progetto di squadra, guidato dal Presidente Facci in persona, DTN ad interim della Sezione, riparte con due collegiali permanenti, a Desio e Chieti. La sfida per il 2026 è già iniziata, con attrezzi e coreografie nuove di zecca e l'obiettivo del torneo pre-qualificante di Francoforte, il prossimo agosto.