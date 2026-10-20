MotoGP, stagione finita per Razgatlioglu

"Sono estremamente deluso di dover saltare il Gran Premio d'Australia. Phillip Island è uno dei miei circuiti preferiti, un luogo in cui ho vissuto momenti davvero speciali durante la mia carriera in Superbike. Ero entusiasta all'idea di correre qui in sella a una MotoGP, il che rende questa situazione ancora più difficile da accettare. Dopo ulteriori accertamenti medici in seguito alla caduta a Mandalika, è emerso che l'infortunio alla spalla è più grave di quanto pensassimo inizialmente. Di conseguenza, nei prossimi giorni mi sottoporrò a un intervento chirurgico, così da avere le migliori possibilità di un recupero completo e di tornare al 100%. Non è stata una decisione facile, ma dopo essermi consultato con i medici e con le persone a me più vicine, siamo convinti che sia il passo giusto per il mio futuro. Vorrei inoltre augurare a Jack il meglio per il suo Gran Premio di casa. Correre davanti al proprio pubblico è sempre qualcosa di speciale e, dato che questo sarà l'ultimo evento della MotoGP a Phillip Island, spero che possa godersi un fine settimana fantastico e ottenere un ottimo risultato. Farò il tifo per lui e per tutto il team, anche se da lontano", ha detto.