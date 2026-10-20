MotoGP, stagione finita per Razgatlioglu

20 Ott 2026 - 10:11
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© Yamaha Motor Co., Ltd

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Stagione MotoGP finita per Toprak Razgatlioglu. Il turco della Yamaha si è sottoposto ad alcuni esami che hanno evidenziato la necessità di intervenire chirurgicamente sulla sua spalla infortunata in Indonesia. Al suo posto, da Phillip Island, il team Pramac schiererà il collaudatore Augusto Fernandez.

"Sono estremamente deluso di dover saltare il Gran Premio d'Australia. Phillip Island è uno dei miei circuiti preferiti, un luogo in cui ho vissuto momenti davvero speciali durante la mia carriera in Superbike. Ero entusiasta all'idea di correre qui in sella a una MotoGP, il che rende questa situazione ancora più difficile da accettare. Dopo ulteriori accertamenti medici in seguito alla caduta a Mandalika, è emerso che l'infortunio alla spalla è più grave di quanto pensassimo inizialmente. Di conseguenza, nei prossimi giorni mi sottoporrò a un intervento chirurgico, così da avere le migliori possibilità di un recupero completo e di tornare al 100%. Non è stata una decisione facile, ma dopo essermi consultato con i medici e con le persone a me più vicine, siamo convinti che sia il passo giusto per il mio futuro. Vorrei inoltre augurare a Jack il meglio per il suo Gran Premio di casa. Correre davanti al proprio pubblico è sempre qualcosa di speciale e, dato che questo sarà l'ultimo evento della MotoGP a Phillip Island, spero che possa godersi un fine settimana fantastico e ottenere un ottimo risultato. Farò il tifo per lui e per tutto il team, anche se da lontano", ha detto.

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