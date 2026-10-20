MotoGP, Honda annuncia Moreira nel team Hrc con Quartararo

"È una sensazione fantastica approdare nel team ufficiale Honda HRC in MotoGP; è qualcosa che ogni pilota sogna fin da quando è giovane. Voglio ringraziare tutti in Honda HRC per aver riposto fiducia in me e per avermi permesso di compiere questo ulteriore passo nel progetto. Finora, nel 2026, abbiamo svolto un ottimo lavoro nell'adattarci alla moto e le sensazioni per il futuro, basandoci su quanto visto finora, sono già molto positive. Naturalmente, devo ringraziare anche tutto il team LCR, che mi ha aiutato nel mio adattamento alla MotoGP: l'intera squadra è stata fondamentale in questo percorso di crescita. Non vedo l'ora che arrivi il prossimo anno e di poter contribuire a riportare Honda HRC dove merita di essere", ha detto Moreira.