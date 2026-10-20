MotoGP, Honda annuncia Moreira nel team Hrc con Quartararo

Sarà Diogo Moreira il compagno di squadra di Fabio Quartararo sulla Honda del team HRC. La casa di Tokyo ha annunciato lo spostamento del pilota brasiliano nella formazione factory per la prossima stagione della MotoGP. Il suo posto nel team LCR di Lucio Cecchinello verrà preso così da David Alonso, che affiancherà Johann Zarco.
"È una sensazione fantastica approdare nel team ufficiale Honda HRC in MotoGP; è qualcosa che ogni pilota sogna fin da quando è giovane. Voglio ringraziare tutti in Honda HRC per aver riposto fiducia in me e per avermi permesso di compiere questo ulteriore passo nel progetto. Finora, nel 2026, abbiamo svolto un ottimo lavoro nell'adattarci alla moto e le sensazioni per il futuro, basandoci su quanto visto finora, sono già molto positive. Naturalmente, devo ringraziare anche tutto il team LCR, che mi ha aiutato nel mio adattamento alla MotoGP: l'intera squadra è stata fondamentale in questo percorso di crescita. Non vedo l'ora che arrivi il prossimo anno e di poter contribuire a riportare Honda HRC dove merita di essere", ha detto Moreira.