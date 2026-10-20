Tennis: Wta Ningbo, Paolini esordio con Kalinina, Swiatek si ritira

Giornata d'esordio per Jasmine Paolini nel 'BNB Ningbo Open', WTA 500 dotato di un montepremi di 1.206.446 dollari che si sta disputando sui campi in cemento dello Yinzhou International Tennis Centre della metropoli nella provincia dello Zhejiang, in Cina. La 30enne di Bagni di Lucca, n.35 WTA, trova dall'altra parte della rete l'ucraina Anhelina Kalinina, n.51 del ranking, ripescata in tabellone come lucky loser. Intanto Iga Swiatek si è ritirata a causa di un infortunio alla coscia sinistra. Questa decisione compromette le sue possibilità di qualificarsi per le WTA Finals, che si terranno il mese prossimo a Indian Wells. Swiatek, vincitrice di sei titoli del Grande Slam, la scorsa settimana è stata sconfitta da Maja Chwalinska nelle semifinali del torneo di Wuhan. Gli organizzatori del torneo di Ningbo hanno annunciato il ritiro della tennista martedì, tramite i social media. Swiatek era in lizza - insieme a Karolina Muchova e Marta Kostyuk - per conquistare l'ultimo posto disponibile nel tabellone a otto giocatrici delle WTA Finals. Il torneo di Indian Wells prenderà il via l'8 novembre.