MotoGP, Martin: "Per il titolo non escludo nessuno dalla lotta"

20 Ott 2026 - 10:30
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© Ufficio Stampa

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"Dopo l'Indonesia, è più chiaro che mai che questo campionato si deciderà tra i primi tre in classifica". Il leader del mondiale Jorge Martin - con appena 2 punti di vantaggio su Marc Marquez e 46 su marco Bezzecchi - si avvicina al prossimo GP consapevole degli avversari dai quali si dovrà guardare. "Arriviamo in Australia con distacchi ancora più ridotti tra i piloti; dobbiamo quindi continuare a lavorare e avere fiducia in tutto ciò che stanno facendo in Aprilia e nel team - dice il madrileno -. Sarà la mia prima volta in sella alla RS-GP su un circuito speciale come Phillip Island. Sono fiducioso che io e la mia squadra faremo un ottimo lavoro e regaleremo a questo tracciato l'addio che merita", visto che dal 2027 il GP d'Australi si sposterà ad Adelaide.

"Sono davvero felice di andare a Phillip Island. È un peccato che questa sarà la nostra ultima volta lì, ma sono entusiasta di tornare in sella alla moto - assicura a sua volta Bezzecchi -. Non vedo l'ora, soprattutto dopo la fantastica domenica che abbiamo vissuto in Indonesia. Come sempre, lavoreremo duramente come squadra per essere competitivi e divertirci in pista". 

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