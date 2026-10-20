MotoGP, Martin: "Per il titolo non escludo nessuno dalla lotta"

"Dopo l'Indonesia, è più chiaro che mai che questo campionato si deciderà tra i primi tre in classifica". Il leader del mondiale Jorge Martin - con appena 2 punti di vantaggio su Marc Marquez e 46 su marco Bezzecchi - si avvicina al prossimo GP consapevole degli avversari dai quali si dovrà guardare. "Arriviamo in Australia con distacchi ancora più ridotti tra i piloti; dobbiamo quindi continuare a lavorare e avere fiducia in tutto ciò che stanno facendo in Aprilia e nel team - dice il madrileno -. Sarà la mia prima volta in sella alla RS-GP su un circuito speciale come Phillip Island. Sono fiducioso che io e la mia squadra faremo un ottimo lavoro e regaleremo a questo tracciato l'addio che merita", visto che dal 2027 il GP d'Australi si sposterà ad Adelaide.