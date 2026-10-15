A 151,83 km/h su uno skateboard in posizione eretta: l'impresa di Diego Poncelet

Già nel primo giorno di prove Poncelet aveva superato i 146,73 km/h di Pete Connolly, primato imbattuto dal 2017 e stabilito sulla stessa collina, toccando i 146,88 km/h. Le condizioni di vento lo hanno però costretto ad attendere cinque giorni la finestra giusta: con una coda di vento di 10-14 km/h da nord-est è tornato in strada e ha portato il limite oltre i 150 km/h. Il risultato arriva al termine di anni di preparazione tra aerodinamica, condizione fisica, sviluppo dell'attrezzatura e meteorologia.