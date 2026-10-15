A 151,83 km/h su uno skateboard in posizione eretta: l'impresa di Diego Poncelet

Diego Poncelet è lo skateboarder più veloce della storia. L'atleta Red Bull, spagnolo, 27 anni, due volte campione del mondo di downhill skateboarding, ha raggiunto i 151,83 km/h (94,34 mph) sulla Route du Port di Les Éboulements, in Québec (Canada), conquistando il titolo Guinness World Records™ per la velocità più alta mai raggiunta su uno skateboard in posizione eretta. La discesa, su un tratto di strada chiuso al traffico, è stata certificata da un giudice ufficiale Guinness World Records il 22 settembre 2026.
Già nel primo giorno di prove Poncelet aveva superato i 146,73 km/h di Pete Connolly, primato imbattuto dal 2017 e stabilito sulla stessa collina, toccando i 146,88 km/h. Le condizioni di vento lo hanno però costretto ad attendere cinque giorni la finestra giusta: con una coda di vento di 10-14 km/h da nord-est è tornato in strada e ha portato il limite oltre i 150 km/h. Il risultato arriva al termine di anni di preparazione tra aerodinamica, condizione fisica, sviluppo dell'attrezzatura e meteorologia.
“A 146,88 km/h non ero ancora soddisfatto. Solo quando ho toccato i 151 km/h ho provato una gioia totale”, racconta Diego Poncelet.
Con determinazione, innovazione e anni di preparazione, Diego Poncelet ha trasformato un sogno di una vita in un nuovo record mondiale, diventando lo skateboarder più veloce della storia.
IL RECORD IN NUMERI
Nuovo Guinness World Record: 151,83 km/h (94,34 mph)
Diego Poncelet, Spagna, 27 anni, due volte campione del mondo di downhill skateboarding
Record ottenuto il 22 settembre 2026 a Les Éboulements, Québec, Canada
Superato il precedente record di 146,73 km/h detenuto da Pete Connolly dal 2017