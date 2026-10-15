SKATEBOARDING

A 151,83 km/h su uno skateboard in posizione eretta: l'impresa di Diego Poncelet

Il due volte campione del mondo di downhill skateboarding ha stabilito un nuovo Guinness World Record in Canada

15 Ott 2026 - 17:16
00:36 
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su
videovideo

Diego Poncelet è lo skateboarder più veloce della storia. L'atleta Red Bull, spagnolo, 27 anni, due volte campione del mondo di downhill skateboarding, ha raggiunto i 151,83 km/h (94,34 mph) sulla Route du Port di Les Éboulements, in Québec (Canada), conquistando il titolo Guinness World Records™ per la velocità più alta mai raggiunta su uno skateboard in posizione eretta. La discesa, su un tratto di strada chiuso al traffico, è stata certificata da un giudice ufficiale Guinness World Records il 22 settembre 2026.

Già nel primo giorno di prove Poncelet aveva superato i 146,73 km/h di Pete Connolly, primato imbattuto dal 2017 e stabilito sulla stessa collina, toccando i 146,88 km/h. Le condizioni di vento lo hanno però costretto ad attendere cinque giorni la finestra giusta: con una coda di vento di 10-14 km/h da nord-est è tornato in strada e ha portato il limite oltre i 150 km/h. Il risultato arriva al termine di anni di preparazione tra aerodinamica, condizione fisica, sviluppo dell'attrezzatura e meteorologia.

“A 146,88 km/h non ero ancora soddisfatto. Solo quando ho toccato i 151 km/h ho provato una gioia totale”, racconta Diego Poncelet.

Con determinazione, innovazione e anni di preparazione, Diego Poncelet ha trasformato un sogno di una vita in un nuovo record mondiale, diventando lo skateboarder più veloce della storia.

IL RECORD IN NUMERI
Nuovo Guinness World Record: 151,83 km/h (94,34 mph)
Diego Poncelet, Spagna, 27 anni, due volte campione del mondo di downhill skateboarding
Record ottenuto il 22 settembre 2026 a Les Éboulements, Québec, Canada
Superato il precedente record di 146,73 km/h detenuto da Pete Connolly dal 2017

Ultimi video

01:39
Goggia, il sogno olimpico

Goggia, il sogno olimpico

00:36
rbrecord

A 151,83 km/h su uno skateboard in posizione eretta: l'impresa di Diego Poncelet

00:42
MCH RISSA NHL MCH

Nhl, via guantoni e caschetto: rissa in Colorado-Dallas."

01:15
Il ritorno di Clemente Russo tra 39 giorni!

Il clamoroso ritorno sul ring di Clemente Russo tra 39 giorni!

01:23
Al via l'Olimpiade invernale

Al via l'Olimpiade invernale

01:39
Torna l'America's Cup

Torna l'America's Cup

01:59
Valentino e gli altri... vecchi

Valentino e gli altri... vecchi

00:50
America's Cup, parla Cayard

America's Cup, parla Cayard

01:42
Il ciclismo in ansia per Claudia Cretti

Il ciclismo in ansia per Claudia Cretti

02:02
Federica da Costanzo

Federica da Costanzo

01:51
Il sogno di Arianna

Il sogno di Arianna

01:03
Nfl: la grande protesta

Nfl: la grande protesta

01:11
Fede non tradisce mai

Fede non tradisce mai

01:09
Le finali di America's Cup

Le finali di America's Cup

01:31
Ciao, Pirata

Ciao, Pirata

01:39
Goggia, il sogno olimpico

Goggia, il sogno olimpico

I più visti di Altri Sport

MCH ALCARAZ FUORI A SHANGHAI MCH

Clamoroso a Shanghai: Alcaraz già eliminato

MCH ZHENG E KARAOKE MCH

Zheng vince Pechino e festeggia con un karaoke in campo!

MCH MUSETTI KO A SHANGHAI PER SITO 9/10 MCH

Musetti perde in tre set contro il cinese Yi Zhou, 7-6 3-6 7-6

Il ritorno di Clemente Russo tra 39 giorni!

Il clamoroso ritorno sul ring di Clemente Russo tra 39 giorni!

MCH RISSA NHL MCH

Nhl, via guantoni e caschetto: rissa in Colorado-Dallas."

SRV TG5 ORE 20 NITTO ATP FINALS SU MEDIASET 10/02 SRV

Il colpo di Mediaset: le ATP Finals sulle nostre reti