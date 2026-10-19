Atp Lione, Sonego eliminato al primo turno da Kouamé

19 Ott 2026 - 21:28
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Lorenzo Sonego è stato eliminato al primo turno del Grand Prix Auvergne-Rhone-Alpe, Atp 250 sul duro indoor a Lione in Francia. Il tennista italiano, numero 89 del ranking mondiale, è stato sconfitto dal 17enne francese Moise Kouamé (numero 194 Atp) con il punteggio di 7-6, 6-4 in un'ora e 52 minuti di gioco. Sonego ha perso il primo set al tie-break e ha ceduto anche il secondo per 6-4. Con la sua eliminazione è sfumato il derby italiano agli ottavi di finale contro Lorenzo Musetti, testa di serie numero 6 del torneo, che oggi ha battuto Matteo Arnaldi in due set. Sarà quindi Kouamé ad affrontare Musetti per un posto nei quarti di finale.

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