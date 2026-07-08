MotoGP, Marc Marquez: "Ad Assen sapevamo che avremmo sofferto, in Germania sarà diverso"

"Ad Assen sapevamo fin dall'inizio che avremmo dovuto stringere i denti e soffrire, ma siamo comunque riusciti a gestire la situazione e a portare a casa punti importanti per il Campionato. Qui al Sachsenring lo scenario è diverso: dal punto di vista fisico farò sicuramente fatica, ma la conformazione di questo tracciato richiede un minor dispendio di energie. Possiamo essere subito nella scia dei più veloci". Così il pilota della Ducati Marc Marquez presentando il Gp di Germania, ultimo appuntamento del motomondiale prima della pausa estiva, in programma questo fine settimana.