MotoGP, Bagnaia: "Sachsenring non tra mie piste preferite, ma massima determinazione"

"Il fine settimana ad Assen è stato complicato e aver chiuso la domenica con un ritiro mi è dispiaciuto molto, soprattutto per il lavoro fatto con la squadra. Il Sachsenring non rientra storicamente tra le mie piste preferite, ma affrontiamo questo weekend con la massima determinazione. Sarà importantissimo centrare un bel risultato per chiudere al meglio questa prima parte di stagione prima della pausa estiva". Lo ha detto il pilota della Ducati Francesco Bagnaia presentando il Gp di Germania, ultimo appuntamento del motomondiale prima della pausa estiva, in programma questo fine settimana.