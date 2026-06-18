MotoGP, Guidotti prossimo team manager del team Trackohuse Aprilia

Francesco Guidotti sarà il prossimo team manager del team Trackhouse Aprilia e prenderà il posto di Davide Brivio, che passerà a gestire la squadra ufficiale Honda. L'annuncio ufficiale è stato dato dalla stessa squadra americana alla viglia del round di Brno della MotoGP.
“Prima di tutto, devo ringraziare Justin (il proprietario della squadra Marks, ndr) per la fiducia. Sono entusiasta di essere tornato e non avrei potuto sperare in un'opportunità migliore di questa. Trackhouse è un team giovane e professionale che ha già ottenuto risultati davvero speciali e farò del mio meglio per contribuire alla crescita del team e dei piloti. Tornare a lavorare con Aprilia è anche speciale per me: ho tanti bei ricordi e amici. Sono emozionato di entrare a far parte del SuperFile Trackhouse MotoGP Team”, ha detto Guidotti.