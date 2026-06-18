MotoGP, Guidotti prossimo team manager del team Trackohuse Aprilia

“Prima di tutto, devo ringraziare Justin (il proprietario della squadra Marks, ndr) per la fiducia. Sono entusiasta di essere tornato e non avrei potuto sperare in un'opportunità migliore di questa. Trackhouse è un team giovane e professionale che ha già ottenuto risultati davvero speciali e farò del mio meglio per contribuire alla crescita del team e dei piloti. Tornare a lavorare con Aprilia è anche speciale per me: ho tanti bei ricordi e amici. Sono emozionato di entrare a far parte del SuperFile Trackhouse MotoGP Team”, ha detto Guidotti.