Running, Stralivigno 2026: tra un mese la grande classica dell'estate alpina

Manca un mese alla Stralivigno 2026 e Livigno si prepara a vivere una delle manifestazioni più rappresentative della propria estate. Un evento che da oltre venticinque anni racconta il legame profondo tra il territorio e il mondo dell'endurance. Cresciuta fino a diventare uno degli eventi più riconoscibili della stagione sportiva alpina, la gara tornerà il prossimo 18 luglio per scrivere il nuovo capitolo di una storia che da oltre due decenni unisce sport, natura e cultura.



Sono già oltre 1.000 gli iscritti che hanno scelto di misurarsi lungo i sentieri della valle. Un dato che conferma il fascino di una prova capace di richiamare ogni anno runner provenienti da tutta Italia e dall’estero, attratti dalla qualità del percorso e dall’atmosfera unica che solo Livigno sa offrire. La Stralivigno è molto più di una mezza maratona. È un pezzo di storia in movimento e in costante trasformazione. È un viaggio di 21 chilometri attraverso gli angoli più suggestivi della località, tra boschi, pascoli alpini, strade bianche e panorami senza tempo che incorniciano ogni passo. Un tracciato scorrevole e vario, con 450 metri di dislivello positivo, pensato per esaltare il piacere della corsa immersa nella natura e capace di mettere alla prova tanto gli amatori quanto gli atleti più esperti.



Accanto alla formula individuale, anche quest’anno sarà possibile affrontare il percorso in staffetta, condividendo l’esperienza con un compagno o una compagna di squadra. Due frazioni da 10,5 chilometri ciascuna che permettono di vivere lo spirito della Stralivigno in modo diverso, mantenendo intatto il valore dell’impresa e della condivisione.



La forza di questa manifestazione risiede anche nel contesto che la ospita. Livigno è da sempre una terra profondamente legata allo sport di endurance. Qui l’attività fisica è una componente imprescindibile della vita quotidiana, un modo di essere e di pensare. L’altitude training, le strutture d’avanguardia, il rapporto con la montagna e una comunità che vive lo sport come elemento culturale prima ancora che competitivo, hanno reso la località un punto di riferimento internazionale per migliaia di atleti, federazioni, team e appassionati.

La Stralivigno nasce proprio da questa cultura. Una corsa che permette di entrare in contatto con il territorio nella sua forma più autentica, seguendo sentieri e paesaggi che ogni giorno accolgono runner, ciclisti e sportivi provenienti da tutto il mondo.



Il weekend prenderà il via venerdì 17 luglio con l’apertura dello Stralivigno Village presso Aquagranda, che accompagnerà atleti e accompagnatori fino al giorno della gara. Qui sarà possibile ritirare pettorali e pacchi gara, incontrare partner e partecipanti e vivere da vicino l’atmosfera dell’evento, grazie anche a un ricco programma di talk gratuiti con esperti e atleti, momenti di incontro e di narrazione che coroneranno il fine settimana.



Sabato 18 luglio sarà il momento di correre. Dopo le ultime operazioni di accredito e l’apertura delle aree dedicate agli atleti, alle ore 16.00 scatterà la partenza ufficiale della Stralivigno 21 km e della Staffetta. Al termine della gara, lo Stralivigno Village ospiterà le premiazioni ufficiali.



Tra le novità dell’edizione 2026 figura una formula rinnovata per il post-gara: tutti gli iscritti riceveranno infatti un voucher dedicato da utilizzare presso una selezione di ristoranti convenzionati, con l’obiettivo di valorizzare ulteriormente la ricca e variegata offerta gastronomica del territorio e offrire ai partecipanti la possibilità di vivere il proprio momento di recupero in totale libertà.



Domenica 19 luglio sarà invece il momento della Mini Stralivigno, appuntamento dedicato ai più giovani e pensato per trasmettere alle nuove generazioni i valori dello sport. Con un mese ancora a disposizione per assicurarsi un pettorale, la Stralivigno si prepara così a vivere una nuova edizione di questo pezzo di storia della località: un’esperienza che lascia il segno, soprattutto in chi la vive.