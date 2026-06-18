Basket: ceduta la Reale Mutua Torino, il club resta in città

Volta pagina la Reale Mutua Basket Torino. La società gialloblù ha annunciato ufficialmente la conclusione dell'operazione di cessione del 100% delle quote societarie a Bruno Palombella, imprenditore torinese. L'operazione, si legge in una nota del club, "segna un passaggio rilevante nel percorso di sviluppo della società e conferma la volontà condivisa di garantire stabilità, continuità e radicamento territoriale del progetto sportivo". "L'opportunità di cedere le attività sportive a favore di un'altra città - ha dichiarato il presidente uscente David Avino - avrebbe consentito di ottenere condizioni economiche più vantaggiose, ma preservare il legame della società con Torino rappresenta per me un valore ben superiore a qualsiasi beneficio esclusivamente finanziario. Si tratta di una decisione coerente con la volontà che ha sempre guidato il mio percorso: restituire valore al territorio e contribuire alla sua crescita". "Ora per Torino - ha aggiunto - si apre una nuova era: alla nuova proprietà rivolgo il mio augurio di buon lavoro nel continuare a valorizzare quanto costruito in questi anni, accompagnando il Club verso nuovi traguardi. Alla squadra, allo staff e a tutti coloro che continueranno a far parte di questa famiglia sportiva rivolgo i miei migliori auguri per un futuro ricco di soddisfazioni, crescita e successi. Basket Torino merita di continuare a rappresentare un motivo di orgoglio per la città e per i suoi tifosi".