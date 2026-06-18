Vela, il Red Bull Italy SailGP Team punta su Halifax

18 Giu 2026 - 17:23
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© SailGP

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C'è solo una direzione in cui guarda il Red Bull Italy SailGP Team: avanti. Dopo il New York Sail Grand Prix, il team italiano è già a lavoro per farsi trovare pronto all'ultima tappa americana del Rolex SailGP Championship, in programma questo fine settimana ad Halifax, in Canada.

A New York il team aveva mostrato segnali confortanti sul piano della velocità: dopo le prime due fleet race di domenica, l'F50 azzurro era terzo nella classifica di evento e pienamente in corsa per uno dei tre posti in Final. L'episodio alla partenza della terza race ha però cambiato il corso della giornata: in una situazione di convergenza multipla tipica delle partenze di SailGP ad alto ritmo, con le imbarcazioni ravvicinate in una sequenza di manovre che è tra i momenti più spettacolari dell'intero format si è verificato un contatto che ha causato danni significativi all'F50 italiano. La giuria ha squalificato il team americano e assegnato al Red Bull Italy SailGP Team quattro punti di penalità ai sensi della Regola 14. Il team italiano ha partecipato all'udienza presentando elementi a supporto della propria posizione; al termine del procedimento, le decisioni iniziali sono state confermate.

Jimmy Spithill, CEO del Red Bull Italy SailGP Team, non perde lo spirito positivo: "New York non è andata come volevamo, ma questo team sa come reagire. Abbiamo dimostrato di essere veloci e sappiamo di poterlo essere ancora. Ogni gara è una nuova opportunità e Halifax è esattamente il palcoscenico in cui vogliamo dimostrare di cosa siamo capaci. Non vedo l'ora di scendere in acqua."

Nel frattempo, le riparazioni dell'imbarcazione italiana sono in pieno svolgimento. SailGP Technologies, il Tech Team di SailGP e lo shore team italiano, stanno lavorando senza sosta per riportare l'imbarcazione in condizioni ottimali entro il weekend. Componenti e materiali sono stati trasferiti d'urgenza dal Regno Unito per supportare le operazioni: una vera e propria corsa contro il tempo, gestita con la precisione e la determinazione che contraddistinguono questo team.

Halifax rappresenta l'ultima tappa sul continente americano prima che il Rolex SailGP Championship si sposti a Portsmouth, nel Regno Unito, a fine luglio. Il Red Bull Italy SailGP Team sarà al meglio sulla linea di partenza. 

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