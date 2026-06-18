Vela, il Red Bull Italy SailGP Team punta su Halifax

A New York il team aveva mostrato segnali confortanti sul piano della velocità: dopo le prime due fleet race di domenica, l'F50 azzurro era terzo nella classifica di evento e pienamente in corsa per uno dei tre posti in Final. L'episodio alla partenza della terza race ha però cambiato il corso della giornata: in una situazione di convergenza multipla tipica delle partenze di SailGP ad alto ritmo, con le imbarcazioni ravvicinate in una sequenza di manovre che è tra i momenti più spettacolari dell'intero format si è verificato un contatto che ha causato danni significativi all'F50 italiano. La giuria ha squalificato il team americano e assegnato al Red Bull Italy SailGP Team quattro punti di penalità ai sensi della Regola 14. Il team italiano ha partecipato all'udienza presentando elementi a supporto della propria posizione; al termine del procedimento, le decisioni iniziali sono state confermate.