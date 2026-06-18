Tennis, annunciata la realizzazione del National Tennis Centre di Qiddiya City

Abdullah Aldawood, Managing Director di Qiddiya Investment Company, ha dichiarato: «A Qiddiya City crediamo nel Power of Play, l'idea che il gioco, in tutte le sue forme, abbia la capacità di trasformare le vite, costruire comunità e ispirare generazioni. Il National Tennis Centre incarna pienamente questa filosofia. Stiamo creando una casa del tennis di livello mondiale, aperta a tutti i livelli della disciplina: un luogo dove i migliori giocatori del mondo possano competere, dove la nuova generazione di talenti sauditi possa esprimere il proprio potenziale e dove famiglie e comunità possano vivere questo grande sport. Il National Tennis Centre è un progetto per l'Arabia Saudita, a sostegno della Vision 2030 attraverso la promozione della partecipazione sportiva e del turismo, ma è anche aperto al mondo.»