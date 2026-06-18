Tennis, annunciata la realizzazione del National Tennis Centre di Qiddiya City

Qiddiya Investment Company ha annunciato la realizzazione del National Tennis Centre, un nuovo punto di riferimento internazionale per lo sport e l'intrattenimento che posizionerà l'Arabia Saudita come futuro hub per il tennis internazionale, lo sviluppo di atleti d'élite, la partecipazione amatoriale a livello locale e l'attività sportiva comunitaria durante tutto l'anno.
Situato a Qiddiya City, la capitale saudita dell'intrattenimento, dello sport e della cultura, il National Tennis Centre sarà il più grande centro tennistico della regione. Realizzato secondo gli standard ATP, WTA e ITF su tutti i campi, sarà in grado di attrarre e ospitare alcuni dei più prestigiosi eventi tennistici al mondo. I lavori di costruzione sono già in fase avanzata e il progetto è stato affidato a Populous, studio di architettura sportiva di fama internazionale.
Il National Tennis Centre rappresenta un importante passo avanti nell'ambizione di Qiddiya City di diventare una destinazione globale per l'intrattenimento, lo sport e la cultura, creando una nuova casa per il tennis in Arabia Saudita e ispirando le future generazioni attraverso il Power of Play. Questa filosofia sta contribuendo a plasmare una nuova città che offre a residenti, visitatori e imprese opportunità illimitate per immaginare, crescere, rigenerarsi e prosperare all'interno di un ecosistema urbano contemporaneo e sostenibile, progettato per migliorare la qualità della vita.
L'annuncio del National Tennis Centre si aggiunge al notevole slancio che sta caratterizzando Qiddiya City, che include la recente apertura del parco tematico Six Flags, di Aquarabia – il più grande parco acquatico del Medio Oriente – e di PlayMaker Studios, il nuovo polo dedicato alla produzione cinematografica.
Cos'è il National Tennis Centre di Qiddiya City?
In qualità di più grande centro tennistico della regione, il National Tennis Centre comprenderà 30 campi da tennis – 28 in superficie dura e 2 in terra battuta – integrati nel suggestivo paesaggio di Qiddiya City, a 45 km a ovest di Riad. La struttura sarà caratterizzata da facciate verdi terrazzate armoniosamente inserite nel contesto naturale delle montagne Tuwaiq.
Il complesso unirà infrastrutture di livello mondiale per le competizioni, strutture per allenamento d'élite e per il benessere degli atleti, spazi pubblici vivaci e due arene multifunzionali dotate di tetto retrattile per il controllo climatico, capaci di ospitare concerti e grandi eventi oltre al tennis.
Il National Tennis Centre sorgerà accanto a un campo da golf Championship a 18 buche firmato da Sir Nick Faldo, la cui apertura è prevista entro la fine dell'anno, nonché a future aree residenziali, uffici e spazi commerciali all'interno di una nuova città pianificata per raggiungere una superficie pari a tre volte quella di Parigi.
Il National Tennis Centre svolgerà un ruolo chiave nelle più ampie ambizioni guidate dal Ministero dello Sport per elevare ulteriormente il livello dello sport nel Regno e incoraggiare una maggiore partecipazione. La struttura supporterà tutti i livelli del gioco, dalle iniziative che introducono i bambini al tennis fino allo sviluppo dei migliori talenti sauditi. Oltre alla competizione, le sue strutture all'avanguardia e il favorevole clima invernale lo renderanno una destinazione ideale per gli allenamenti stagionali dei migliori giocatori del mondo.
National Tennis Centre: dati e caratteristiche principali
30 campi da tennis complessivi (28 in superficie dura e 2 in terra battuta)
Campo Centrale: 15.000 posti, arena principale con tetto retrattile, progettata per ospitare le partite più importanti al mondo e altri grandi eventi oltre al tennis
Campo 1: 5.000 posti
Campo 2: 2.000 posti
Campo 3 (Arena): 8.000 posti, arena multifunzionale per sport, concerti ed eventi, con tetto retrattile
Campi esterni da competizione: 450 posti per campo
6 campi da gara, 6 campi indoor e 14 campi di allenamento, inclusi quelli in terra battuta
Capacità complessiva del centro: 33.000 posti
In occasione dell'annuncio, Sua Altezza Reale il Principe Abdulaziz bin Turki Al-Faisal, Ministro dello Sport e Presidente del Comitato Olimpico e Paralimpico Saudita, ha sottolineato che il lancio del National Tennis Centre riflette il sostegno e l'attenzione che il settore sportivo riceve dalla leadership del Paese.
Ha inoltre evidenziato come il centro rappresenti un pilastro fondamentale per lo sviluppo del tennis nel Regno, disciplina che gode di ampia popolarità sia tra i praticanti sia tra gli appassionati.
Il Principe Abdulaziz ha dichiarato: «Il centro dispone di tutte le caratteristiche necessarie per ospitare grandi tornei e giocatori di livello internazionale, essendo stato costruito secondo i più elevati standard e specifiche internazionali. Questo riflette l'impegno nello sviluppo dell'ecosistema del tennis nel Regno, così come di altre discipline sportive, attraverso il potenziamento delle infrastrutture e dei programmi dedicati all'individuazione e alla crescita dei talenti sauditi. Tali iniziative guidano gli atleti dalla fase amatoriale fino al professionismo e contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi sportivi della Vision 2030.»
Abdullah Aldawood, Managing Director di Qiddiya Investment Company, ha dichiarato: «A Qiddiya City crediamo nel Power of Play, l'idea che il gioco, in tutte le sue forme, abbia la capacità di trasformare le vite, costruire comunità e ispirare generazioni. Il National Tennis Centre incarna pienamente questa filosofia. Stiamo creando una casa del tennis di livello mondiale, aperta a tutti i livelli della disciplina: un luogo dove i migliori giocatori del mondo possano competere, dove la nuova generazione di talenti sauditi possa esprimere il proprio potenziale e dove famiglie e comunità possano vivere questo grande sport. Il National Tennis Centre è un progetto per l'Arabia Saudita, a sostegno della Vision 2030 attraverso la promozione della partecipazione sportiva e del turismo, ma è anche aperto al mondo.»
Shireen Hamdan, Global Director di Populous e General Manager di Populous KSA, ha affermato: «Il National Tennis Centre di Qiddiya City è destinato a diventare un nuovo punto di riferimento per il tennis internazionale d'élite, non solo in Arabia Saudita ma nell'intera regione e, più in generale, a livello globale, collocandosi senza dubbio tra le migliori strutture al mondo. Il suo approccio all'integrazione con la comunità è unico: non esiste infatti un'altra struttura sportiva d'élite, dedicata al tennis o ad altre discipline, che presenti un'integrazione così naturale e armoniosa tra spazi destinati allo sport di alto livello e strutture aperte alla comunità. Sarà un'eredità destinata a servire non soltanto l'attuale generazione di sauditi, ma anche molte generazioni future.»
Una sede di livello mondiale per il tennis internazionale
Progettato secondo gli standard ATP, WTA e ITF, il National Tennis Centre si collocherà tra i centri tennistici più avanzati al mondo, a conferma dell'ambizione dell'Arabia Saudita di assumere un ruolo sempre più rilevante e permanente nel circuito tennistico internazionale.
Ross Hutchins, CEO dell'ITF, ha dichiarato: «Il National Tennis Centre di Qiddiya City rappresenta esattamente il tipo di investimento trasformativo che l'ITF considera essenziale per la crescita sostenibile del nostro sport a livello globale. Strutture di qualità costituiscono la base di ogni programma nazionale di successo: creano percorsi per gli atleti, valorizzano gli allenatori e offrono opportunità a persone che altrimenti potrebbero non avvicinarsi mai al tennis. Attendiamo con interesse di vedere Qiddiya City collaborare con la Federazione Saudita Tennis per sviluppare ulteriormente questo sport nel Regno.»
Eno Polo, CEO dell'ATP, ha aggiunto: «Il National Tennis Centre di Qiddiya City rappresenta un'aggiunta straordinaria al panorama tennistico mondiale. In quanto più grande struttura tennistica del suo genere nella regione, riflette una visione ambiziosa per il futuro del tennis e l'impegno a creare maggiori opportunità di partecipazione, sia per i giocatori sia per i tifosi e l'intera comunità.»
La casa del tennis saudita: sviluppo d'élite e accesso per la comunità
Centro di Allenamento ad Alte Prestazioni
Il centro sarà dedicato allo sviluppo dei migliori talenti sauditi e comprenderà una palestra all'avanguardia, aree per idroterapia e fisioterapia, spazi dedicati al recupero e al benessere degli atleti, lounge per i giocatori, spogliatoi dedicati e un Media Centre integrato con sale conferenze e aree per interviste.
Tennis per la comunità e spazi pubblici
Il National Tennis Centre sarà una destinazione aperta tutto l'anno per il pubblico saudita. Programmi di tennis comunitario, spazi pubblici accessibili, fan zone, una Fan Plaza e iniziative culturali renderanno il complesso parte integrante della vita quotidiana di Qiddiya City.
Una struttura multifunzionale oltre il tennis
Il Campo Centrale e l'arena da 8.000 posti, entrambi dotati di tetto retrattile, potranno ospitare concerti, eventi e-sport, altre competizioni sportive e programmi culturali, in linea con la strategia di Qiddiya City di offrire sport, intrattenimento e cultura durante tutto l'anno.
Qiddiya City: la capitale saudita dell'intrattenimento, dello sport e della cultura
Il National Tennis Centre è uno dei numerosi progetti di riferimento sviluppati da Qiddiya Investment Company all'interno di Qiddiya City. Basata sulla filosofia del Power of Play, la città accoglie già visitatori provenienti da tutto il mondo grazie al parco tematico Six Flags da record e ad Aquarabia, il più grande parco acquatico del Medio Oriente.
Tra gli altri progetti annunciati figurano PlayMaker Studios, lo Speed Park Track, l'innovativo Prince Mohammed bin Salman Stadium, il campo da golf Championship a 18 buche progettato da Sir Nick Faldo, il Qiddiya City Horse Racing Venue, il primo Gaming & Esports District al mondo interamente dedicato e il Qiddiya Performing Arts Centre.
Qiddiya City ospiterà abitazioni, attività commerciali, uffici, hotel, scuole e ospedali, creando una destinazione in cui vivere, lavorare e divertirsi, con accesso alle migliori esperienze sportive, culturali e di intrattenimento. Sarà collegata da infrastrutture di trasporto pubblico di livello mondiale, tra cui la futura Qiddiya High-Speed Rail, che consentirà di raggiungere il King Abdullah Financial District (KAFD) in 17 minuti e il futuro King Salman International Airport in 30 minuti.
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