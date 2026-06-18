Tennis, BJK Cup: Italia-Cina il 24 settembre

Definita la programmazione delle Billie Jean King Cup Finals by Gainbridge, in programma alla Shenzhen Bay Sports Centre Arena dal 22 al 27 settembre. L'Italia inizierà contro le padrone di casa della Cina giovedì 24 settembre alle 11 ora italiana. In caso di successo, la semifinale è in programma sabato 26, la finale domenica 27, sempre alle 11. Le azzurre giocheranno l'ultimo dei quarti di finale. Il programma inizierà martedì 22 settembre con lo scontro tra la Repubblica Ceca, che ha trionfato 11 volte nella manifestazione, e la Gran Bretagna, semifinalista nel 2025. L'altro quarto di finale della parte bassa, Spagna-Kazakistan, si disputerà mercoledì 23 settembre. Entrambi gli incontri della parte alta del tabellone si giocheranno invece giovedì 24 settembre. Prima di Italia-Cina, dalle 4 della notte ora italiana, l'Ucraina affronterà il Belgio. Le sfide tra nazioni si giocano al meglio delle tre partite, due singolari e un doppio, tutte al meglio dei tre set con tie-break in tutti i parziali.