MotoGP: domani Bezzecchi, Martin e Biaggi alla festa Moto Guzzi di Mandello del Lario

04 Set 2026 - 17:28
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© Ufficio Stampa

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Continua, a Mandello del Lario, il clamoroso successo di pubblico per le GMG – Giornate Mondiali Moto Guzzi, che quest’anno coincidono con l’apertura della nuova casa di Moto Guzzi. Le nuove e modernissime linee produttive, il nuovo Museo e i grandi spazi aperti dedicati al pubblico, stanno richiamando motociclisti da tutta Europa, e con loro una folla di appassionati, famiglie e gruppi di amici.

Il nuovo hub Moto Guzzi, pensato per accogliere tutto l’anno un ricco programma di eventi, è un luogo che va al di là della sua funzione di produzione e di conservazione della memoria. Il nuovo sito di Mandello è progettato per creare, sperimentare, vivere esperienze e generare emozioni, dove far incontrare idee e visioni diverse, dove l’amore per un marchio storico accompagna la visione del futuro.

Oltre al Museo e alla visione delle nuove linee produttive, stanno raccogliendo migliaia di visitatori luoghi spettacolari e di grande significato, prima di tutto la stanza delle coppe, un vero caveau che custodisce tutti i trofei conquistati da Moto Guzzi nelle gare. Gli appassionati più esperti hanno affollato lo spazio del Registro Storico e la Bottega del Restauro, dedicata ai possessori di una Guzzi d’epoca.

Ora si avvicina l’appuntamento del sabato, il giorno più atteso.

Domani, a partire dalle 9 e mezza, migliaia di Moto Guzzi di ogni epoca sfileranno da Lecco a Mandello del Lario. Una parata spettacolare che sarà aperta dai Corazzieri con le loro California 1400 e che avrà come ospiti di eccezione Marco Bezzecchi, Jorge Martin e Lorenzo Savadori, piloti MotoGP di Aprilia Racing e con loro il sei volte campione del mondo, Max Biaggi.

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