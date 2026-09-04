MotoGP: domani Bezzecchi, Martin e Biaggi alla festa Moto Guzzi di Mandello del Lario

Domani, a partire dalle 9 e mezza, migliaia di Moto Guzzi di ogni epoca sfileranno da Lecco a Mandello del Lario. Una parata spettacolare che sarà aperta dai Corazzieri con le loro California 1400 e che avrà come ospiti di eccezione Marco Bezzecchi, Jorge Martin e Lorenzo Savadori, piloti MotoGP di Aprilia Racing e con loro il sei volte campione del mondo, Max Biaggi.