Eurovolley, Velasco: "Mi aspetto una grande Italia, aggressiva ma lucida"

"Mi aspetto di vedere una grande Italia, che come sempre commetterà errori ma che saprà pensare alla palla dopo. Dovremo avere un buon equilibrio tra l'aggressività - che serve a dubitare poco e ad andare dritto - e la lucidità. Tutti vogliono vincere, ma a volte serve ridimensionare la situazione e penso che lo farò anche oggi, con questa domanda: 'Che cosa succede di terribile se perdiamo?'. Non succede niente, una volta che uno arriva tra le prime quattro spera di giocare bene e basta". Così, ai microfoni di Sky, Julio Velasco ha parlato alla vigilia della semifinale degli Europei di volley femminile, che vedrà l'Italia sfidare la Polonia.