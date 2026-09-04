Eurovolley, Velasco: "Mi aspetto una grande Italia, aggressiva ma lucida"

04 Set 2026 - 16:18
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"Mi aspetto di vedere una grande Italia, che come sempre commetterà errori ma che saprà pensare alla palla dopo. Dovremo avere un buon equilibrio tra l'aggressività - che serve a dubitare poco e ad andare dritto - e la lucidità. Tutti vogliono vincere, ma a volte serve ridimensionare la situazione e penso che lo farò anche oggi, con questa domanda: 'Che cosa succede di terribile se perdiamo?'. Non succede niente, una volta che uno arriva tra le prime quattro spera di giocare bene e basta". Così, ai microfoni di Sky, Julio Velasco ha parlato alla vigilia della semifinale degli Europei di volley femminile, che vedrà l'Italia sfidare la Polonia. 

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