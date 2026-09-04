Atletica: domenica a Parigi una corsa per il Papa

Una corsa per Papa Leone XIV in attesa dell'arrivo del Pontefice in Francia previsto per fine settembre. Saranno 5mila gli atleti che domenica prossima prenderanno parte alla 'Paris Églises Tour'. La manifestazione è promossa da Holy Games, il programma sportivo della Chiesa di Francia nato per Olimpiadi e Paralimpiadi 2024. Tra i partecipanti anche quattro esponenti di Athletica Vaticana. Queste le chiese che saranno toccate dalla corsa: : Saint-François de Molitor, Notre-Dame-d'Auteuil, Notre-Dame-de-Grace de Passy, Saint-Pierre-de-Chaillot, Saint-Philippe-du-Roule, Saint-Augustin, Saint-André-de-l'Europe, Sainte-Rita de Paris e Saint-Pierre-de-Montmartre.