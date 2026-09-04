Formula 1, G. La Russa: "Evento F1 Live Milan risultato importante"

"Un risultato importante a cui abbiamo lavorato e in cui abbiamo fortemente creduto". Così il presidente dell'Automobile Club d'Italia, Geronimo La Russa, commenta l'annuncio da parte di Formula 1 di organizzare a Milano, dal 18 al 20 febbraio, l'evento 'F1 Live Milan', che prevede la presentazione della nuova stagione del Campionato Mondiale 2027. "La decisione - ha spiegato il presidente della Federazione dello sport dell'automobilismo - ha un significato particolare: l'Italia è il Paese dove, in assoluto, si sono disputati il maggior numero di GP di Formula 1 e Monza è il più antico circuito al mondo in cui si corre il Campionato iridato". "Il lavoro e le capacità dell'Aci - ha aggiunto Geronimo La Russa - dimostrate anche in questo weekend a Monza trovano, dunque, un giusto riconoscimento nella scelta. Negli ultimi mesi abbiamo creduto nel raggiungimento di questo traguardo e garantiremo la più ampia collaborazione per un appuntamento che assume per l'Italia e per il nostro Ente un valore particolarmente importante".