F1: Gp Montecarlo, accolto ricorso Red Bull e podio torna ad Hadjar

04 Set 2026 - 15:10
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Pierre Gasly dell'Alpine è stato privato del terzo posto conquistato al Gran Premio di Monaco, mentre Isack Hadjar è stato reintegrato in quella posizione. Gasly era stato uno dei diversi piloti penalizzati al Gran Premio di Monaco di giugno per eccesso di velocità in pit lane, ma non aveva scontato la penalità durante la gara, concludendo al terzo posto. A causa delle penalità, era stato retrocesso di 10 secondi al settimo posto. L'Alpine aveva inizialmente vinto il ricorso, ottenendo l'annullamento delle penalità inflitte a Gasly e il suo ritorno al terzo posto. Ora, la Corte d'Appello Internazionale della FIA ha accolto i ricorsi di RedBull e McLaren e ha stabilito che ciò comporterebbe un giudizio diverso nei suoi confronti rispetto agli altri piloti penalizzati.

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