MotoGP, Bezzecchi: "Penalizzato in Australia, decisione da rispettare"

Marco Bezzecchi (Aprilia Racing) è stato penalizzato per il contatto con Marc Marquez (Ducati Lenovo Team) al primo giro del Gran Premio d'Indonesia, nel quale sono finiti entrambi a terra, lo spagnolo infortunato e costretto a saltare qualche appuntamento iridato per un problema alla spalla destra che ha richiesto un intervento chirurgico. In Australia - rende noto la MotoGp - il romagnolo dovrà scontare due long lap. La decisione è stata presa dai FIM MotoGP Stewards dopo aver parlato con il numero 72 oggi a Phillip Island, dove si correrà il 19° appuntamento della stagione 2025. In Indonesia non era stato possibile. Per l'italiano è il secondo episodio del genere causato in questa stagione. Dovrà scontare la penalità nella gara di domenica. "Questa è stata la decisione e non posso fare altro che rispettarla, cercare di guardare avanti e fare il meglio nonostante questa penalità", ha commentato ai microfoni di Sky Sport il pilota italiano.