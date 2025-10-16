Logo SportMediaset





Monza Rally Show, si aprono le iscrizioni

16 Ott 2025 - 13:46
© Ufficio Stampa

© Ufficio Stampa

Si aprono oggi, giovedì 16 ottobre 2025, le iscrizioni per gli equipaggi che intendono partecipare al Monza Rally Show in calendario dal 5 al 7 dicembre 2025. Sono ammesse 80 vetture moderne e 20 storiche. Le vetture moderne ammesse sono Rally 2, Rally 3 e Rally 4. Le storiche dal 1970 al 2000 appartenenti ai raggruppamenti e alle classi come da regolamento di gara.

GRUPPO SPECIALE MRS
Quest'anno saranno ammesse vetture di particolare rilevanza storica e/o agonistica e non inquadrate nelle categorie/classi sopra indicate. Tali vetture, scelte dall'organizzatore, saranno ammesse fuori classifica.

MONZA RALLY SHOW
La gara si svolgerà su 7 Prove Speciali per una lunghezza totale di 129,88 km, che salgono a 148,32 compresi i trasferimenti. Questo il programma nel dettaglio. Venerdì 5 dicembre: ore 08.00–11.00 Prove Libere (Pista Stradale, 5,793 km); 11.30–14.30 Shakedown: (2,5 km per due passaggi a vettura); 15.00– 15.30 Grid Exhibition; 16.45 Partenza Rally, prima giornata. Sabato 6 dicembre: ore 08.34 Partenza seconda giornata. Domenica 7 dicembre: ore 08.04 Partenza terza giornata; ore 11.30 Premiazione.

MASTERS’ SHOW
Al termine del Monza Rally Show avrà luogo la prova spettacolo Masters’ Show da svolgersi su percorso allestito lungo il Rettifilo Centrale (1,5 km c.a.). La partenza è fissata per le ore 14.10 c.a. e la conclusione alle ore 16.30 c.a. Su invito dell’Organizzatore potranno essere ammessi anche equipaggi e vetture che non hanno preso parte al Monza Rally Show.

CLASSIFICHE
Assoluta del Monza Rally Show e quelle di classe, Storiche, gruppo Speciale (MRS) che non concorre all'assoluta, e Masters’ Show.

