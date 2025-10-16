Milano Cortina 2026: "Circles, il viaggio dei Giochi" arriva a teatro da Livigno

Dal primo atto, che racconta la scoperta del gioco come origine dello sport, fino all’ultimo, dedicato alle nuove generazioni e all’invenzione del freestyle, Circles è un inno alla grandezza umana e al dialogo tra uomo e montagna. Una fiaba contemporanea che emoziona e fa riflettere, restituendo allo spettatore la sensazione di essere parte di qualcosa di universale. “Con Circles abbiamo voluto celebrare il valore profondo dello sport, la sua capacità di unire e di ispirare” – racconta Giulia Staccioli, fondatrice e direttrice creativa dei Kataklò Athletic Dance Theatre– “Livigno rappresenta perfettamente questo spirito: una comunità che vive lo sport come cultura e come linguaggio d’arte, capace di trasformare la fatica in bellezza e la montagna in ispirazione. Ora più che mai, con i Giochi all’orizzonte. Portarlo a Milano, su un palco come quello del Carcano rappresenta un ponte magnifico.” Le rappresentazioni milanesi del 14, 15 e 16 novembre al Teatro Carcano, uno dei luoghi più iconici della scena culturale cittadina, saranno dunque una nuova tappa di un percorso che unisce sport e arte, passato e futuro, città e montagna. Un invito ad avvicinarsi ai Giochi respirando l’atmosfera livignasca, esclusiva e autentica, fatta di stile, passione e visione. Un vero e proprio kick-off verso la stagione più attesa di sempre, quella che vedrà Livigno al centro del mondo, quando tra le sue montagne verranno assegnati 26 titoli olimpici tra snowboard e freestyle.