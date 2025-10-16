MotoGP, Bagnaia: "Secondo posto Mondiale? Dipende tutto da mia Ducati"

"A Mandalika è stata veramente dura. Abbiamo una riunione col team, spero abbiano trovato la strada". Così Francesco 'Pecco' Bagnaia parlando in conferenza stampa in vista del Gran Premio di Australia della MotoGp, a Phillip Island. Alla domanda se crede ancora nel 2° posto nel Mondiale, il pilota torinese ha detto: "Dipenderà tutto dalla performance della mia moto. Qui in Australia, se l'anteriore non è stabile, la pista diventa un incubo". Infine sul chiarimento con la Ducati dopo i tanti problemi di questa stagione. "Abbiamo parlato, ma non cambia niente. Lavoriamo per la stessa squadra e dobbiamo andare avanti nella stessa direzione. Mi sono stufato di parlare di aspetti tecnici, di questo dovete discutere con chi è a capo del progetto", ha concluso Bagnaia.