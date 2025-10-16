Canottaggio: campioni a Piediluco, torna il Memorial d'Aloja

"Il Memorial Paolo d'Aloja, a partire dall'anno della sua ideazione per celebrare un Presidente federale lungimirante e appassionato, rappresenta un fiore all'occhiello per la Federazione Italiana Canottaggio e quest'anno, con lo slittamento da aprile a ottobre, l'impegno è stato ancor più grande per organizzare un evento di grande impatto sul territorio - afferma il presidente federale Davide Tizzano - In una Piediluco rinnovata nelle sue strutture, dalla torre alla tribuna passando per l'hangar delle imbarcazioni, si vedranno all'opera gli azzurri protagonisti ai Mondiali di Shanghai insieme ad altri atleti internazionali in una rinnovata e spettacolare formula con distanza sprint sui 500 metri. Il Memorial d'Aloja sarà anche l'occasione per lanciare un forte messaggio in tema di sostenibilità. Ringrazio i nostri partner istituzionali e gli sponsor per aver remato insieme a noi in questa speciale trentanovesima edizione".