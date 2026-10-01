MotoGp, Bezzecchi: "Motegi mi piace molto, spero di recuperare terreno"

01 Ott 2026 - 10:20
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Bezzecchi  © Getty Images

Bezzecchi  © Getty Images

"Realisticamente, adesso sono nella lotta per il campionato ma non quanto Martin e Marquez. Spero di riuscire a recuperare terreno e di mettermi lì in mezzo ma al momento la mia sensazione è che loro siano un passo avanti". Queste le parole di Marco Bezzecchi ai canali ufficiali della MotoGp, nel giovedì di vigilia del fine settimana di gare a Motegi, in Giappone. "Sono felice di essere qui, è un tracciato che mi piace molto - prosegue il pilota italiano dell'Aprilia -. In Austria è andata bene perché c'è stato un miglioramento dal venerdì alla domenica. L'asfalto è nuovo, non so cosa aspettarmi ma spero che potremo lottare per le posizioni di testa".

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