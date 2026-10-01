Cobolli subito fuori a Pechino: Safiullin vince in due set 6-3 6-2

L'ATP di Pechino non comincia bene per i tennisti italiani. Flavio Cobolli esce al primo turno e saluta subito la competizione. 6-3 6-2 il risultato finale ad opera del russo Roman Safiullin, che in un'ora e 24 minuti risolve la pratica. L'azzurro non aveva iniziato male il match, avendo nel terzo game tre palle break poi cestinate. Non si è fatto scappare l'occasione l'avversario, che nel game successivo ha strappato la battuta al romano. Un turning point decisivo nel 6-3 del primo set. Molto più sbilanciato il secondo, con il russo che si è aggiudicata la pratica anche grazie a due break e ha gestito, riuscendo ad annullare anche due chance di controbreak nel sesto game.