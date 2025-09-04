MotoGp, Bagnaia: "Stagione complicata, stiamo cercando una soluzione"

"Qualcosa in Ungheria abbiamo capito, vediamo di applicarla anche qui al Montmeló. È una stagione complicata, ma stiamo cercando in ogni modo di trovare una soluzione". Parola di Francesco Bagnaia del Gp di Catalunya in Spagna ai microfoni di Sky. "Barcellona è una pista che mi porto dietro da tanti anni, è stata una delle gare che mi hanno aperto le porte del Mondiale quando ero nel campionato spagnolo - ricorda il pilota Ducati - Nel Mondiale ho sempre faticato un po' fino al 2022 e da allora vado sempre forte. Fortuna o non fortuna, sono successe diverse cose che ci hanno portato a soffrire o perdere. Come la caduta della Sprint dell'anno scorso, vittoria che mi avrebbe dato i 12 punti con cui avrei vinto il titolo. In generale è una pista che mi piace tantissimo e in cui mi diverto molto, però ha dei pro e dei contro".