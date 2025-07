MotoGP, Bagnaia "cerca aiuto" alla Brembo dopo Brno

Dalla Repubblica Ceca all’Italia, prima di un meritato break per tutti gli addetti ai lavori del paddock MotoGP. Da Brno a Bergamo, prima di fare ritorno a Borgo Panigale. Francesco Bagnaia, Gigi Dall’Igna, Direttore Generale Ducati Corse e Mauro Grassilli, Direttore Sportivo Ducati Corse, accompagnati da altre persone dello staff Ducati Corse, hanno fatto questa mattina un rapido pit stop in Brembo. Una visita di piacere, un’occasione per salutarsi prima della pausa estiva e in occasione di un anno speciale, in cui Brembo festeggia 50 anni dalla prima gara corsa nel Motorsport. Bagnaia e il Management Ducati Corse sono stati accolti dal Top Management di Brembo, più precisamente da Matteo Tiraboschi, Presidente Esecutivo – Alberto Bombassei, Presidente Emerito – e Mario Almondo, COO Brembo Performance. All’arrivo presso l’Headquarter generale, situato all’interno del Kilometro Rosso, c’era anche la Ducati Desmosedici GP di Pecco, posizionata proprio di fronte alla nuova parete esplorativa installata da Brembo per celebrare i 50 anni nel Racing: accompagna dal claim “celebrating 50 years of passion” la parete mette in risalto le principali innovazioni proposte da Brembo, in 50 anni di storia, nelle principali competizioni Racing: dalla Formula 1 alla MotoGP, passando per il WEC, la WorldSBK, la Formula E, la MotoE, Nascar e WRC. Successivamente,