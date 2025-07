Sci: 50 anni dopo Thöni e Stenmark ricordano a Ortisei loro sfida leggendaria

Quell'anno la Fis aveva stabilito che la stagione si sarebbe conclusa con uno slalom parallelo che nelle intenzioni avrebbe dovuto essere nulla più che una spettacolare kermesse finale. Nessuno poteva prevedere l'imponderabile né tantomeno l'irripetibile. Quale degno epilogo di una stagione costellata di colpi di scena, in tre si presentarono a quell'ultimo cancelletto del Ronc appaiati in classifica generale, per giocarsi la coppa del mondo di Sci: Gustav Thöni, il campionissimo a caccia della sua quarta sfera di cristallo e punta di diamante della Valanga Azzurra, la squadra di sci più forte che l'Italia abbia mai avuto; Ingemar Stenmark, l'astro svedese allenato dal gardenese Hermann Nogler, a sua volta scalpitante per scrivere la storia (sarebbe diventato il più forte slalomista e gigantista di ogni tempo); e l'austriaco Franz Klammer, il più forte discesista di sempre, che però tra i paletti non avrebbe avuto molte carte da giocare. Secondo un copione non scritto, la coppa del mondo si trovarono a giocarsela Thöni e Stenmark in un duello finale consegnato alla mitologia dello sport. Gustav la spuntò sul suo giovane rivale al termine di una sfida palpitante che attirò in Val Gardena oltre quarantamila persone, e ne tenne incollate a milioni davanti alla televisione. Cinquant'anni dopo, il prossimo 28 agosto alle 17.30 Gustav e Ingemar si ritroveranno di nuovo assieme uno a fianco all'altro sul palco della Casa di Cultura Luis Trenker di Ortisei per celebrare e rivivere i momenti della gara rimasta più iconica nella storia dello sci alpino. Un appuntamento imperdibile. A condurre la serata, due giornalisti: Leo Senoner, redattore di Rai Ladinia, e Lorenzo Fabiano, autore del libro 'Thoeni vs Stenmark, l'ultima porta' e del docufilm 'La Valanga Azzurra' diretto da Giovanni Veronesi.