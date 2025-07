Petrucci: "I commenti razzisti da incolti sconnessi dal mondo"

"Ho letto il commento di David Torresani, il nostro atleta che ha appena vinto la medaglia d'oro al Campionato Europeo Under 20: so cosa voglia dire essere bersagliato da insulti e commenti pesanti sui social network e so anche che in genere a essere oltraggiati sono coloro i quali raggiungono risultati importanti nella propria carriera". Il presidente della federbasket, Gianni Petrucci, raggiunto al telefono dall'ANSA, è al fianco degli azzurrini che, all'indomani dal titolo continentale conquistato battendo in finale la Lituania, hanno replicato agli insulti razzisti ricevuti sui social. "Oltre a complimentarmi con David - dice Petrucci, riferendosi al post di Torresani ('Grazie per i commenti razzisti, ci avete dato la carica' le parole del giocatore) -, voglio rassicurarlo sul fatto che chi si permette di pubblicare commenti a sfondo razzista è una persona incolta e disconnessa dal mondo, che vive male la realtà del 2025 e quindi sente la necessità di esprimere il proprio profondo disagio personale in modo così becero e mortificante" ha concluso Petrucci.