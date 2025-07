F1: Gp Italia, partita vendita per abbonamenti giornate venerdì e sabato

Alle ore 12.00 di oggi, lunedì 21 luglio 2025, si è aperta ufficialmente la vendita degli abbonamenti validi per entrambe le giornate di venerdì e sabato del Formula 1 Pirelli Gran Premio d'Italia 2025, in programma all'Autodromo Nazionale Monza dal 5 al 7 settembre. I biglietti saranno acquistabili esclusivamente attraverso i canali ufficiali di Ticketone e del sito dell'Autodromo Nazionale Monza. Si tratta di un'occasione imperdibile per tutti gli appassionati: un unico tagliando per due giornate ricchissime di emozioni, che permetteranno di assistere alle prove libere e alle qualifiche del secondo appuntamento italiano del Mondiale di Formula 1, tra i più iconici e spettacolari dell'intero calendario. Il circuito di Monza, conosciuto in tutto il mondo come il Tempio della Velocità, offre uno scenario unico per vivere dal vivo la massima espressione delle performance in pista, con medie orarie da brivido sul giro secco che assegna la pole position. L'abbonamento è valido per tutte le tipologie di posti, dal General Admission fino alle tribune più ambite, e consente di vivere l'atmosfera del weekend di gara in uno dei circuiti più leggendari del motorsport.