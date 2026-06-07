MotoGP: Aldeguer firma il warm up in Ungheria, terzo Bezzecchi

07 Giu 2026 - 11:03
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Lo spagnolo Fermin Aldeguer, con la Ducati del team Gresini, ha fatto segnare il miglior tempo nel warm-up del Gp d'Ungheria classe MotoGp. Con il tempo di 1:37.680 ha preceduto di tre decimi Pedro Acosta, della Ktm, e di circa mezzo secondo il leader del mondiale, Marco Bezzecchi con l'Aprilia. Non hanno spinto Marc Marquez, autore della pole position, e Jorge Martin, rispettivamente quinto e sesto, con lo spagnolo dell'Aprilia che è caduto nella ghiaia nel finale, ma senza conseguenze. Dodicesimo crono per Francesco Bagnaia.

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