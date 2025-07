MotoGP, al GP di Valencia con Amaro Montenegro e Ducati

Amaro Montenegro conferma il legame con il mondo delle due ruote, rinnovando anche quest’anno il sodalizio con Ducati Corse. Per il quinto anno consecutivo i due brand emiliani torneranno a lavorare insieme, con Amaro Montenegro che sarà Team Spirit Partner e sponsor esclusivo nel settore Spirits della casa di corse di Borgo Panigale. E per suggellare questa collaborazione, Amaro Montenegro ha deciso di offrire ai suoi consumatori anche un’imperdibile experience VIP tramite il nuovo concorso “Vinci Valencia con Amaro Montenegro”, che mette in palio 2 biglietti esclusivi (non disponibili per il grande pubblico) per assistere direttamente dal Paddock Ducati all’ultima tappa del motomondiale di Valencia. Il concorso offrirà inoltre la possibilità di vincere uno dei gadget Ducati co-brandizzati Amaro Montenegro disponibili in modalità instant win (zaini, cappellini, borracce).