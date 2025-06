Motocross, Lupino e Ducati in gara nel campionato francese MX2

Prima trasferta fuori dall’Italia per la Ducati Desmo250 MX che sarà in gara nell’ultima prova stagionale del Campionato Francese Elite MX2 di Motocross con il pilota del Beddini Racing Ducati Factory MX2 Team, Alessandro Lupino. La gara che si terrà il 28 giugno sulla pista di Rauville La Place, in Normandia, è la sesta e ultima prova della prestigiosa serie transalpina e servirà come banco di prova per testare ulteriormente la “piccola” della casa di Borgo Panigale, nata solo qualche mese fa e già salita sul podio del Campionato Italiano MX Pro Prestige in tre occasioni con Lupino che al momento occupa il secondo posto in classifica.