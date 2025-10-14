Motocross, apre a tutti la pista del Fast Cross

Il costo per ogni pilota è di €50,00 per ogni singola giornata, mentre per chi sceglie l’intero weekend sabato e domenica il costo è di €80,00 per singolo pilota. Per ogni iscritto maglietta e capellino FastCross. Ospite d’eccezione Chicco Chiodi, trainer per gli esordienti e meno esperti che potranno provare in sicurezza anche i tratti più difficili del circuito.



Licenze ammesse FMI SPORT e AGONISTI oppure MotorNext Agonisti.

Il circuito Fast Cross è omologato FMI:

CODICE IMPIANTO = LOM040

NUMERO OMOLOGAZIONE = 25MX037

Sito = Arsago Seprio Via D’Annunzio

Titolare = STEPIX SRL

Per iscrizioni solo Whatsapp 3334280861