Motocross, apre a tutti la pista del Fast Cross

14 Ott 2025 - 09:24
© Ufficio Stampa

© Ufficio Stampa

Sabato 25 e domenica 26 ottobre occasione unica per poter girare al Fast Cross di Arsago Seprio. Potrete provare il brivido di essere protagonisti di uno dei tracciati più esclusivi ed iconici del panorama crossistico. Due giorni di puro divertimento dalle 9,00 alle 17,00 con pausa pranzo dedicata alla manutenzione del terreno.

Il costo per ogni pilota è di €50,00 per ogni singola giornata, mentre per chi sceglie l’intero weekend sabato e domenica il costo è di €80,00 per singolo pilota. Per ogni iscritto maglietta e capellino FastCross. Ospite d’eccezione Chicco Chiodi, trainer per gli esordienti e meno esperti che potranno provare in sicurezza anche i tratti più difficili del circuito.

Licenze ammesse FMI SPORT e AGONISTI oppure MotorNext Agonisti.
Il circuito Fast Cross è omologato FMI:
CODICE IMPIANTO = LOM040
NUMERO OMOLOGAZIONE = 25MX037
Sito = Arsago Seprio Via D’Annunzio
Titolare = STEPIX SRL
Per iscrizioni solo Whatsapp 3334280861

Non solo sport per Nadia

Nadia Battocletti si racconta

DICH MAURIZIO ROSSINI TRENTO DICH

Rossini: "Milano? Avremo dei Giochi molto belli"

DICH VELASCO TRENTO DICH

Velasco: "Mattarella sapeva tutto di volley"

DICH FIAMINGO A TRENTO DICH

Fiamingo: "Io e Greg ci godiamo il percorso"

DICH PALTRINERI A TRENTO DICH

Paltrinieri: "Nuoto? Tanti giovani che stanno crescendo"

DICH MARCO COSTA DICH

"K2 - La gloria e il segreto" vince un premio: l'intervista al direttore di Focus

DICH LARISSA IAPICHINO DICH

Larissa Iapichino: "La delusione mondiale è già alle spalle"

DICH MARTINENGHI DICH

Martinenghi: "Fantastico rappresentare la tua Nazione"

DICH GOGGIA DA TRENTO DICH

Goggia: "Per noi italiani sarà una grandissima emozione disputare un'Olimpiade in casa"

DICH PARIS DA TRENTO DICH

Dominik Paris: "Il fisico c'è, la testa pure, adesso mi serve un po' di fortuna"

DICH WIERER DA TRENTO DICH

Wierer: "Estate molto impegnativa, emozione unica i Giochi a casa mia"

DICH BRIGNONE DA TRENTO DICH

Brignone: "Le mie condizioni stanno migliorando",

DICH PELLEGRINO DA TRENTO DICH

Chicco Pellegrino: "Voglio andare forte subito per poi ritoccare la condizione per l'Olimpiade"

