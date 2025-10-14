Motocross, apre a tutti la pista del Fast Cross

© Ufficio Stampa
Sabato 25 e domenica 26 ottobre occasione unica per poter girare al Fast Cross di Arsago Seprio. Potrete provare il brivido di essere protagonisti di uno dei tracciati più esclusivi ed iconici del panorama crossistico. Due giorni di puro divertimento dalle 9,00 alle 17,00 con pausa pranzo dedicata alla manutenzione del terreno.
Il costo per ogni pilota è di €50,00 per ogni singola giornata, mentre per chi sceglie l’intero weekend sabato e domenica il costo è di €80,00 per singolo pilota. Per ogni iscritto maglietta e capellino FastCross. Ospite d’eccezione Chicco Chiodi, trainer per gli esordienti e meno esperti che potranno provare in sicurezza anche i tratti più difficili del circuito.
Licenze ammesse FMI SPORT e AGONISTI oppure MotorNext Agonisti.
Il circuito Fast Cross è omologato FMI:
CODICE IMPIANTO = LOM040
NUMERO OMOLOGAZIONE = 25MX037
Sito = Arsago Seprio Via D’Annunzio
Titolare = STEPIX SRL
Per iscrizioni solo Whatsapp 3334280861