Motocross, annunciata la squadra italiana per il "Nazioni"

Sarà un'Italia giovane ma decisa a giocarsi tutte le sue carte quella che si presenterà il 3 e 4 ottobre a Ernée, in Francia, per il Motocross delle Nazioni 2026. E' di 22 anni l'età media della squadra azzurra, una delle formazioni più attese all’appuntamento di fine stagione anche perché proprio in Francia, nel 2023, conquistò un ottimo terzo posto.
Il Commissario Tecnico FMI, Thomas Traversini, ha convocato: Andrea Adamo (Ktm) per la MXGP, Ferruccio Zanchi (Ducati) per la MX2 e Andrea Bonacorsi (Ducati) per la Open. Alberto Forato (Fantic) sarà la riserva.
Giovanni Copioli, Presidente FMI: "Ci presenteremo ad Ernée con una squadra giovane e desiderosa di ottenere un bel risultato. I nostri piloti hanno già dimostrato di tenere molto alla Maglia Azzurra e metteranno in mostra l'orgoglio di rappresentare il nostro Paese anche davanti al numeroso pubblico della pista francese".
Thomas Traversini, Commissario Tecnico FMI: "Andremo in Francia consapevoli di poter dire la nostra, così come è accaduto nel 2023 con il terzo posto. La pista si adatta bene alle nostre caratteristiche e i piloti sono già ora molto carichi e motivati. Siamo un bel gruppo e posso garantire che tutti daranno il massimo".