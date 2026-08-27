EuroVolley, la Bulgaria sarà l'avversaria dell'Italia agli ottavi

Sarà la Bulgaria l'avversaria dell'Italia di Julio Velasco negli ottavi di finale del CEV Trendyol EuroVolley 2026 a Brno, al BVV Veletrhy (Padiglione P, Brno Exhibition Centre). Le azzurre prime nella Pool D, affronteranno dunque la nazionale di Marcello Abbondanza, finita al quarto posto della Pool B, dopo la sconfitta di questa sera per 3-0 contro la Repubblica Ceca.
La vincente di Italia-Bulgaria affronterà ai quarti di finale la vincente di Repubblica Ceca (B2)-Svezia (D3).
Rimangono da definire gli abbinamenti della Pool A e della Pool C.
Ottavi di finale in Rep.Ceca a Brno, 30-31 agosto 2026
EF5: Serbia (B1) vs Croazia (D4)
EF8: Francia (D2) vs Grecia (B3)
EF6: Italia (D1) vs Bulgaria (B4)
EF7: Rep.Ceca (B2) vs Svezia (D3)