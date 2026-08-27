EuroVolley, la Bulgaria sarà l'avversaria dell'Italia agli ottavi

27 Ago 2026 - 21:54
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su
© federvolley.it

© federvolley.it

Sarà la Bulgaria l'avversaria dell'Italia di Julio Velasco negli ottavi di finale del CEV Trendyol EuroVolley 2026 a Brno, al BVV Veletrhy (Padiglione P, Brno Exhibition Centre). Le azzurre prime nella Pool D, affronteranno dunque la nazionale di Marcello Abbondanza, finita al quarto posto della Pool B, dopo la sconfitta di questa sera per 3-0 contro la Repubblica Ceca. 

La vincente di Italia-Bulgaria affronterà ai quarti di finale la vincente di Repubblica Ceca (B2)-Svezia (D3).

Rimangono da definire gli abbinamenti della Pool A e della Pool C.

Ottavi di finale in Rep.Ceca a Brno, 30-31 agosto 2026
EF5: Serbia (B1) vs Croazia (D4) 
EF8: Francia (D2) vs Grecia (B3)
EF6: Italia (D1) vs Bulgaria (B4) 
EF7: Rep.Ceca (B2) vs Svezia (D3)

Ultimi video

00:32
Nuova "acconciatura" per Lorenzo Benati dopo l'oro nella 4x400

Nuoto, Lorenzo Benati mantiene la promessa: via i capelli biondi dopo l'oro europeo in staffetta

02:49
Le Olimpiadi dei robot

Le Olimpiadi dei robot: che scene in Cina!

00:22
DICH BRIGNONE DIMESSA 26/8 DICH

Brignone dimessa dopo l'intervento: "Ferraglia tolta, ginocchio pulito e sto bene"

01:15
Brignone in ripresa

Brignone in ripresa

00:58
DICH PROF PANZERI DICH

Panzeri: "Brignone? Tra 4-6 settimane potrà riprendere l'attività"

00:28
MCH BASEBALL ARRAMPICATA MCH

Si arrampica sui ledwall pubblicitari per prendere al volo la pallina

00:52
MCH LANCIO PALLINA COLPISCE MCH

Quanto fa male una pallina a tutta velocità dritta sul polso?

01:35
Tennis, ansia Sinner

Tennis, ansia Sinner

02:26
MCH SPORT ROBOT UMANOIDI CINA MCH

Lo sport del futuro? Robot umanoide sfida un pugile

01:30
COBOLLI BIS MCH

Cobolli scatenato batte Jodar e poi risponde a un tifoso: "Sono forte anche io, cogl..."

01:59
Addio al mito Varenne

Addio al mito Varenne

02:07
VARENNE VOLO DA RECORD MCH

Varenne, l'indimenticabile volata da record del mondo

01:11
Tutti in ansia per Sinner

Tutti in ansia per Sinner

02:29
DICH SARA CURTIS A LINATE DICH

Curtis: "Il paragone con la Pellegrini è importante ma fa onore"

01:19
Verso Los Angeles 2028

Verso Los Angeles 2028

00:32
Nuova "acconciatura" per Lorenzo Benati dopo l'oro nella 4x400

Nuoto, Lorenzo Benati mantiene la promessa: via i capelli biondi dopo l'oro europeo in staffetta

I più visti di Altri Sport

Le Olimpiadi dei robot

Le Olimpiadi dei robot: che scene in Cina!

Ecco le pallavoliste più belle al mondo

DICH PROF PANZERI DICH

Panzeri: "Brignone? Tra 4-6 settimane potrà riprendere l'attività"

DICH BRIGNONE DIMESSA 26/8 DICH

Brignone dimessa dopo l'intervento: "Ferraglia tolta, ginocchio pulito e sto bene"

MCH BASEBALL ARRAMPICATA MCH

Si arrampica sui ledwall pubblicitari per prendere al volo la pallina

Addio a Varenne, il più grande trottatore di tutti i tempi aveva 31 anni: "Corri libero per sempre"

Altri Sport ora per ora
Vedi tutti
22:03
Atletica, Diamond League: Cavalli vince nei 1.500 metri
21:54
EuroVolley, la Bulgaria sarà l'avversaria dell'Italia agli ottavi
21:22
Butterfly vola ancora, Irma Testa torna e vince l'oro a Taranto
20:45
Basket, morto a 50 anni il presidente della Libertas Livorno Marco Benvenuti
20:17
Sorteggi Us Open: Cobolli contro Comesana, c'è Zverev per Sonego