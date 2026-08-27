Atletica, Diamond League: Cavalli vince nei 1.500 metri

Ottima prestazione di Ludovica Cavalli nei 1500 metri del meeting di Zurigo. Al Letzigrund la mezzofondista delle Fiamme Oro vince la gara non valida per la classifica della Diamond League in 4:03.27, sua seconda miglior prestazione stagionale dopo il primato personale di 4:01.64 centrato con il sesto posto al Golden Gala lo scorso 6 giugno. Il successo dell'azzurra, il primo sulla distanza in un meeting del massimo circuito da parte di una atleta italiana (pur se non valido per il Diamond Trophy), è maturato nell'ultimo giro, precedendo la statunitense Heather MacLean (4:03.57) e la spagnola argento europeo dei 5000 metri a Birminghan Marta Garcia (4:03.86), entrambe al primato stagionale. Undicesima Gaia Sabbatini (Fiamme Azzurre) in 4:10.75.