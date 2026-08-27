Us Open, Guerrieri e Stefanini accedono al tabellone principale

La classe 1998 azzurra si fa valere sul cemento di Flushing Meadows: Andrea Guerrieri e Lucrezia Stefanini vincono nei rispettivi terzi turni delle qualificazioni e accedono al tabellone principale degli Us Open. Per l'emiliano, che batte il tunisino Aziz Dougaz col punteggio di 6-2 6-4 in un match interrotto per pioggia per oltre due ore, è il primo ingresso in uno Slam in carriera. La toscana, invece, dopo Australian Open, Roland Garros e Wimbledon conquista il suo primo pass per New York completando la sua collezione dei quattro maggiori tornei del mondo, sconfiggendo 6-3 6-4 la 17enne statunitense Julieta Pareja. Devono ancora scendere in campo, con i match sospesi per le precipitazioni sulla Grande Mela, Federico Cinà e Francesco Passaro, impegnati rispettivamente nell'ultimo turno delle qualificazioni contro il cinese Yunchaokete Bu e contro il giapponese Shintaro Mochizuki.