Ciclismo, Mondiali mtb: per il ct Celestino "azzurri con buona gamba"

"È stata una gara tiratissima. Gli azzurri sono andati bene, a lungo sono stati nel gruppo di testa dei primi dieci e hanno dimostrato di avere una buona gamba al di là del risultato finale". Così Mirko Celestino, commissario tecnico della Nazionale di mountain bike, commentando la gara di short track di ieri ai Mondiali in corso in val di Sole, in Trentino, che ha incoronato il francese Adrien Boichis. Primo degli italiani Luca Braidot, che ha chiuso la gara in 11esima posizione. "La condizione c'è, quello che conta è arrivare a domenica con la giusta forma, ha detto l'azzurro. È stato uno short track molto veloce e caotico - ha aggiunto Simone Avondetto, che è arrivato al traguardo al 24esimo posto -. Sul finale ero riuscito ad avvicinarmi alla testa della corsa, poi sulla salitella ho avuto un piccolo contatto e sono dovuto scendere a piedi".