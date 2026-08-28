Ciclismo, Mondiali mtb: per il ct Celestino "azzurri con buona gamba"

28 Ago 2026 - 09:05
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su

"È stata una gara tiratissima. Gli azzurri sono andati bene, a lungo sono stati nel gruppo di testa dei primi dieci e hanno dimostrato di avere una buona gamba al di là del risultato finale". Così Mirko Celestino, commissario tecnico della Nazionale di mountain bike, commentando la gara di short track di ieri ai Mondiali in corso in val di Sole, in Trentino, che ha incoronato il francese Adrien Boichis. Primo degli italiani Luca Braidot, che ha chiuso la gara in 11esima posizione. "La condizione c'è, quello che conta è arrivare a domenica con la giusta forma, ha detto l'azzurro. È stato uno short track molto veloce e caotico - ha aggiunto Simone Avondetto, che è arrivato al traguardo al 24esimo posto -. Sul finale ero riuscito ad avvicinarmi alla testa della corsa, poi sulla salitella ho avuto un piccolo contatto e sono dovuto scendere a piedi".

Ultimi video

00:32
Nuova "acconciatura" per Lorenzo Benati dopo l'oro nella 4x400

Nuoto, Lorenzo Benati mantiene la promessa: via i capelli biondi dopo l'oro europeo in staffetta

02:49
Le Olimpiadi dei robot

Le Olimpiadi dei robot: che scene in Cina!

00:22
DICH BRIGNONE DIMESSA 26/8 DICH

Brignone dimessa dopo l'intervento: "Ferraglia tolta, ginocchio pulito e sto bene"

01:15
Brignone in ripresa

Brignone in ripresa

00:58
DICH PROF PANZERI DICH

Panzeri: "Brignone? Tra 4-6 settimane potrà riprendere l'attività"

00:28
MCH BASEBALL ARRAMPICATA MCH

Si arrampica sui ledwall pubblicitari per prendere al volo la pallina

00:52
MCH LANCIO PALLINA COLPISCE MCH

Quanto fa male una pallina a tutta velocità dritta sul polso?

01:35
Tennis, ansia Sinner

Tennis, ansia Sinner

02:26
MCH SPORT ROBOT UMANOIDI CINA MCH

Lo sport del futuro? Robot umanoide sfida un pugile

01:30
COBOLLI BIS MCH

Cobolli scatenato batte Jodar e poi risponde a un tifoso: "Sono forte anche io, cogl..."

01:59
Addio al mito Varenne

Addio al mito Varenne

02:07
VARENNE VOLO DA RECORD MCH

Varenne, l'indimenticabile volata da record del mondo

01:11
Tutti in ansia per Sinner

Tutti in ansia per Sinner

02:29
DICH SARA CURTIS A LINATE DICH

Curtis: "Il paragone con la Pellegrini è importante ma fa onore"

01:19
Verso Los Angeles 2028

Verso Los Angeles 2028

00:32
Nuova "acconciatura" per Lorenzo Benati dopo l'oro nella 4x400

Nuoto, Lorenzo Benati mantiene la promessa: via i capelli biondi dopo l'oro europeo in staffetta

I più visti di Altri Sport

Le Olimpiadi dei robot

Le Olimpiadi dei robot: che scene in Cina!

Ecco le pallavoliste più belle al mondo

DICH PROF PANZERI DICH

Panzeri: "Brignone? Tra 4-6 settimane potrà riprendere l'attività"

DICH BRIGNONE DIMESSA 26/8 DICH

Brignone dimessa dopo l'intervento: "Ferraglia tolta, ginocchio pulito e sto bene"

MCH BASEBALL ARRAMPICATA MCH

Si arrampica sui ledwall pubblicitari per prendere al volo la pallina

Addio a Varenne, il più grande trottatore di tutti i tempi aveva 31 anni: "Corri libero per sempre"

Altri Sport ora per ora
Vedi tutti
09:05
Ciclismo, Mondiali mtb: per il ct Celestino "azzurri con buona gamba"
23:35
Us Open, Guerrieri e Stefanini accedono al tabellone principale
22:03
Atletica, Diamond League: Cavalli vince nei 1.500 metri
21:54
EuroVolley, la Bulgaria sarà l'avversaria dell'Italia agli ottavi
21:22
Butterfly vola ancora, Irma Testa torna e vince l'oro a Taranto