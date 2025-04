Motociclismo, al via la quinta stagione del Trofeo Aprilia RS 660

Le Aprilia RS 660 Trofeo saranno equipaggiate con gomme Pirelli, una pulsantiera racing Jet Prime, uno scarico sviluppato in collaborazione con SC-Project e un filtro aria racing di Sprint Filter, entrambi partner di Aprilia Racing in MotoGP. Un Trofeo che garantisce elevate performance e un alto livello di competitività, come dimostrato nelle precedenti edizioni, in cui il titolo è stato spesso deciso all’ultima gara. Negli anni, il Trofeo Aprilia RS 660 si è affermato come un trampolino di lancio per piloti emergenti verso campionati di livello superiore. Un esempio recente è Edoardo Colombi che, dopo aver conquistato il titolo nel 2023, è passato al BSB, sfiorando il titolo da campione della classe SportBike per soli 1,5 punti. Inoltre, il costante interesse da parte di piloti internazionali testimonia la crescente attenzione verso il Trofeo RS 660, che si conferma un riferimento nelle competizioni racing, con iscritti provenienti dall’Italia, USA, Francia, Paraguay e Messico. Il Trofeo valorizza inoltre le squadre partecipanti, poiché sono i team a occuparsi autonomamente della gestione sia dei piloti sia delle Aprilia RS 660. Grande attesa, dunque, per la prima gara del Trofeo RS 660 a Misano, in programma questo fine settimana, che si preannuncia ricca di spettacolo. Il programma del weekend prevede lo svolgimento delle sessioni libere venerdì 4 aprile, mentre sabato 5 aprile andranno in scena le qualifiche. Domenica 6 aprile sarà il turno della prima gara della stagione, con lo spegnimento dei semafori alle 16:10.