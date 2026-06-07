Moto3, GP Ungheria: Quiles torna a vincere e fugge, spaventosa caduta all'ultimo giro

La dura lotta per il terzo gradino del podio ha premiato Alvaro Carpe, primo degli inseguitori di Quiles. Nella bagarre dell'ultimo giro, però, la caduta di David Munoz provocata da un contatto con lo stesso Carpe, ha causato una spaventosa carambola, che ha coinvolto anche Brian Uriarte e Valentin Perrone, per fortuna senza gravi conseguenze fisiche per loro. La peggio è toccata a Munoz, investito dagli altri due, ma rimasto sempre cosciente. Inevitabile la bandiera rossa, con classifica finale al giro precedente: Uriarte 4° e Salmela 5° perché sono riusciti a riportare la moto ai box, cosa che non ha fatto invece l'argentino Perrone. A chiudere la Top 10, nell'ordine, Cruces, Morelli, Rios, O'Gorman e Adrian Fernandez.