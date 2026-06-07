Moto3, GP Ungheria: Quiles torna a vincere e fugge, spaventosa caduta all'ultimo giro

07 Giu 2026 - 11:57
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Quinta vittoria stagionale per Maximo Quiles, che si impone anche in Ungheria dopo la "pausa" del Mugello e allunga ancora nella classifica generale della Moto3. Lo spagnolo ha piegato la resistenza del connazionale David Almansa, secondo dopo essere stato a lungo nella sua scia. 

La dura lotta per il terzo gradino del podio ha premiato Alvaro Carpe, primo degli inseguitori di Quiles. Nella bagarre dell'ultimo giro, però, la caduta di David Munoz provocata da un contatto con lo stesso Carpe, ha causato una spaventosa carambola, che ha coinvolto anche Brian Uriarte e Valentin Perrone, per fortuna senza gravi conseguenze fisiche per loro. La peggio è toccata a Munoz, investito dagli altri due, ma rimasto sempre cosciente. Inevitabile la bandiera rossa, con classifica finale al giro precedente: Uriarte 4° e Salmela 5° perché sono riusciti a riportare la moto ai box, cosa che non ha fatto invece l'argentino Perrone. A chiudere la Top 10, nell'ordine, Cruces, Morelli, Rios, O'Gorman e Adrian Fernandez.

Subito a terra Guido Pini dopo un contatto con Matteo Bertelle (poi penalizzato con un long lap penalty) e l'incolpevole Joel Esteban, in un primo giro in cui sono caduti anche Moodley e Danish. La pessima domenica degli italiani è stata completata dalla scivolata di Nicola Carraro a metà gara. Alla fine Bertelle è riuscito a risalire fino al 15° posto.

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