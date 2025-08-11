Moto GP, Gp Austria: due gomme posteriori Pirelli di sviluppo per Moto2

"Nel 2024 abbiamo corso al Red Bull Ring senza riferimenti diretti e abbiamo constatato che le soluzioni di gamma si sono comportate egregiamente, lasciandoci però anche margine per esplorare opzioni più morbide. Il circuito, infatti, offre poco grip e non è particolarmente severo sui pneumatici. Prova ne è stata che l'anno passato tutti i piloti di Moto2 hanno utilizzato in gara la soft SC0, ovvero la soluzione più morbida che avevano a disposizione, migliorando il tempo medio sul giro di un decimo abbondante", sottolinea Giorgio barbier, direttore racing moto. " Alla luce di queste informazioni, quest'anno abbiamo deciso di mantenere la soft ma di sostituire la medium con una supersoft, per aiutare i piloti a trovare più grip. Entrambe le soluzioni sono di sviluppo, per cercare conferme rispetto ai positivi riscontri avuti finora e fare un ulteriore passo avanti. La soft in specifica E0125 è già stata utilizzata con successo in quattro Gran Premi quest'anno e rappresenta quindi l'opzione già nota sulla quale i piloti possono fare affidamento. L'altra alternativa è la supersoft in specifica E0126, al debutto in Moto2™ ma già largamente apprezzata nel Mondiale Superbike, dove è stata l'opzione più utilizzata nei tre round in cui è stata presente. Entrambe adottano una nuova struttura progettata per garantire maggiore stabilità e costanza di rendimento sulla distanza di gara, qualità particolarmente adatte a un circuito come quello austriaco, molto veloce, con curve corte e brusche decelerazioni. Ci sarà da tenere d'occhio anche il meteo, che in Austria in agosto potrebbe fare qualche scherzo, come successo l'anno scorso quando al sabato è caduta pioggia mista a grandine, azzerando l'evoluzione della pista", ha concluso.