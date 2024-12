Pugilato: Usyk batte Fury anche nella rivincita dei pesi massimi

Con decisione unanime il pugile ucraino Oleksandr Usyk ha vinto ieri a Riad anche la rivincita del campionato dei pesi massimi (Wba, Wbc e Wbo) contro il britannico Tyson Fury, consolidando il suo posto tra i grandi della boxe. Usyk, che ha forzato il ritmo e ha ripetutamente colpito Fury col suo preciso gancio sinistro, si è aggiudicato l'incontro per 116-112 da tutti e tre i giudici. Il 37enne ucraino è ora a 23 vittorie e zero sconfitte, con 14 ko: prolunga così una delle migliori carriere di sempre, che include l'oro olimpico e il titolo indiscusso nei pesi massimi leggeri. La sconfitta apre un futuro incerto per il 36enne Fury (34-2-1), che aveva annunciato il suo ritiro nel 2022 per poi cambiare idea e tornare sul ring.