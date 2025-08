Mondiali nuoto: Curtis record nei 50 sl, 4X100 mista in finale

In apertura lo show di Sara Curtis che si qualifica per la semifinale dei 50 stile libero, portando il record italiano a 24"41. La 18enne piemontese abbassa di due centesimi il precedente nuotato agli assoluti di Riccione lo scorso aprile, per il terzo crono d'ingresso, alle spalle dell'australiana e vice campionessa olimpica Meg Harris in 24"31 e dell'olandese Milou Van Wijk in 24"39. "Ieri sera ero più delusa per i 100 che soddisfatta per aver disputato la finale - racconta Curtis - Sentivo di non aver dato tutto quello che avevo. Oggi sono entrata in acqua proprio con la voglia di nuotare e di ritoccare il record italiano: e penso di poter andare ancor più forte in semifinale".