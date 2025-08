Basket: finali 3×3 2025, Trieste e Le M.A.N. no Man Campioni d'Italia

Pallacanestro Trieste (Maschile) e Le M.A.N. no Man (Femminile) sono le formazioni Campioni d'Italia 3×3 2025 per la categoria Under 18. Ad entrambe le squadre e le società vanno le congratulazioni del presidente FIP Giovanni Petrucci. Nelle Estathé 3×3 Italia Finals che si stanno giocando a Riccione, la squadra triestina (Zeno Cinquepalmi, Pietro Colussi, Niccolò De Grassi, Emanuele Martucci) ha battuto nella finalissima Quattromura (Daniele Bresinski, Samuele Iacopini, Cosimo Lancioni Leonardo Spagnoli), formazione toscana, 15-12. Al terzo posto Scappiamo da gara (Veneto) che ha sconfitto Latina Basket 21-15. Nel Torneo Femminile, Le M.A.N. no Man (Martina Cotellessa, Elena Gelsomini, Nicole Manizza, Justine Nardoni), squadra marchigiana, ha sconfitto in finale Parma BK Project (Ilaria Cavatuzzi, Giulia Donati, Ashianti Martellotta, Martina Piazza) 9-5. Terzo posto per The Goat Torino, che ha superato Basket Roma 14-8. Zeno Cinquepalmi (Pall. Trieste) MVP nel Torneo Maschile, Nicole Manizza (Le M.A.N. no Man) in quello Femminile.