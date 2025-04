Milano Marittima città dello sport: a Cervia il nuovo polo sportivo

Quasi 400 persone hanno partecipato al convegno “Milano Marittima Città dello Sport”, organizzato dal Comune di Cervia al Palace Hotel di Milano Marittima per dare ufficialmente il via a un progetto ambizioso di visione per la città, che si candida a diventare la meta del turismo sportivo.

Condotto da Simona Ventura, il convegno ha visto gli interventi di illustri protagonisti istituzionali e del mondo dello sport. Tra i relatori, il Presidente della Regione Emilia Romagna Michele de Pascale, l’Assessora allo Sport e al Turismo della Regione Emilia Romagna Roberta Frisoni, il Presidente della FIGC Gabriele Gravina, il Presidente della Lega Nazionale Dilettanti Giancarlo Abete, il Presidente del CONI – Comitato Regionale Emilia Romagna Andrea Dondi, il presidente di AICS -Associazione Italiana Cultura e Sport- Bruno M-lea, Ilario Battaglia - Giunta Regionale Comitato Italiano Paralimpico, il Presidente dell’Associazione Italiana Calciatori Umberto Calcagno, il Presidente del Settore Giovanile e Scolastico della FIGC Vito Tisci, e il dirigente sportivo cervese Alberto Mambelli.

Il sindaco Mattia Missiroli ha illustrato l’ambizioso progetto che si propone di realizzare un centro federale della FIGC, punto di riferimento per il nord-est per la crescita del calcio giovanile e la promozione delle attività sportive, oltre che per intercettare flussi turistici tutto l’anno, grazie anche al brand evocativo della località e alla ricettività di Cervia, che oltre a un numero di posti letto da primato registra la presenza di impianti sportivi d’eccellenza. In platea, oltre a numerosi cittadini, erano presenti grandi nomi di spicco, che hanno contribuito alla discussione sul futuro del progetto e sulle potenzialità che esso avrà per la crescita della città e della Regione.

Oltre agli esponenti istituzionali, l'evento ha ospitato alcune leggende dello sport italiano tra cui Alberto Zaccheroni, Davide Cassani, Arrigo Sacchi, Renzo Ulivieri, Paolo Dondarini, Massimo Bonini. Presente anche l’ex Governatore Stefano Bonaccini, più volte applaudito per aver dato il via al progetto della Sport valley. La presenza di tante personalità ha sottolineato l’importanza di un progetto che non si limita a essere un’iniziativa di sviluppo sportivo, ma si propone come un volano per un turismo salutare e sostenibile, in grado di unire le diverse potenzialità di un territorio già ricco di attrattive naturali e culturali.